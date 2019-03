Domani l' Europa vota sull' estradizione di Alessio Casimirri

Partirà Domani dal Teatro EuropAuditorium di BOLOGNA l’attesissimo tour “PFM canta De André Anniversary” : Partirà domani dal Teatro EuropAuditorium di BOLOGNA l’attesissimo tour “PFM canta De André Anniversary”, che fa registrare il tutto esaurito in 31 date delle 45 in cartellone (per le ultime tappe posti in esaurimento). Il risultato sottolinea la grande attesa per il tour per che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra PFM e Fabrizio De André. La band attraverserà tutto il paese da MILANO a TORINO, passando per ROMA, GENOVA, BOLOGNA, ...

Europa League - ecco le 16 squadre agli Ottavi di Finale : Domani il sorteggio - ecco le avversarie più pericolose per Napoli e Inter [TABELLONE] : domani a Nyon, in Svizzera, alle ore 13:00 si svolgerà il sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, nella cui urna ci saranno le italiane Napoli e Inter. E’ un sorteggio senza alcun tipo di paletto o limite: possibili anche derby tra squadre dello stesso Paese. Quindi Inter e Napoli potrebbero, nell’ipotesi più sfortunata, anche giocare contro. Gli Ottavi di Finale si giocheranno il 7 Marzo (gara d’andata) e il ...

Calendario sedicesimi Europa League 2019 : gli orari delle partite di Domani : ... Sky Sport 255 su satellite e fibra, Diretta gol Europa League , Sky Sport 251 su satellite e fibra e Sky Sport 386 su digitale terrestre, Giovedì 21 febbraio, ore 21:00 Bayer Leverkusen-FC Krasnodar ...

Inter - Domani visite mediche per Icardi : salta l'Europa League : MILANO - Controlli medici domani per Mauro Icardi . L'attaccante argentino dell' Inter si sottoporrà ad accertamenti dopo l'infiammazione al ginocchio destro rimediata nella scorsa settimana. Lo staff ...

L'Europa di Domani sarà un po' più sovranista - ma sempre europeista : Ma il dato non sarebbe comunque tale da modificare gli equilibri della Ue: la stessa coalizione 'politica' a tre, Ppe, S&D e Alde che nel 2014 portò alla nascita della Commissione Juncker e che ...

Popolari e Socialisti in deciso calo e senza più una maggioranza a due, ma con una tenuta ancora solida assieme ai liberali dell'Alde. E crescita delle forze 'sovraniste' che, sommate, otterrebbero comunque solo 153 seggi su 705. Questo il quadro che emerge dalle proiezioni del Parlamento europeo in vista delle elezioni di maggio. Il confronto con l'Assemblea attuale, quella uscita dal voto del 2014 che ha dato inizio all'ottava legislatura ...

Sci alpino – Coppa Europa : Roberta Melesi 16ª nello slalom di Les Diablerets - Domani il SuperG : Melesi 16sima nello slalom valevole per la combinata di Coppa Europa femminile a Les Diablerets. Martedì 29 gennaio la conclusione con il SuperG Combinata alpina valevole per la Coppa Europa femminile divisa in due giornate sulla pista svizzera di Les Diablerets (Svi). Lo slalom disputato lunedì 28 gennaio ha premiato al primo posto la svizzera Nicole good in 46″26 davanti alla norvegese Kaja Norbye, in ritardo di 40 centesimi, terzo ...

Matera : Mattarella - realtà offerta all' Europa per un Domani migliore : "Matera è un esempio di quanto l'Europa debba alla preziosa originalità di luoghi così straordinari e ricchi di fascino. Di quanto la fatica e il genio di una comunità siano riusciti a produrre, e si coglie anche il legame con un cammino più grande, quello dei popoli europei, orientato da valori comuni, da una cultura che è sempre più feconda e che ha consentito a tutti noi europei di compiere passi decisivi verso la libertà, la pace, il ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Domani a Trieste Italia-Olanda - Setterosa per chiudere la pratica : Quarto appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: domani, a Trieste, alle ore 20.00 si disputa la sfida tra Italia e Olanda. Tre vittorie su tre per ora per il Setterosa nella manifestazione continentale: prestazioni alterne (non convincente soprattutto quella con la Francia nell’ultima uscita), ma la convinzione di essere una delle compagini più forti al mondo. Fondamentale vincere per fare un passo ...