Disponibile l' Humble Strategy Bundle | dedicato a tutti gli appassionati di strategici

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Se siete fan del genere strategico\gestionale e siete alla ricerca di nuovi titoli da giocare su PC, allora l'è proprio quello che fa per voi. Tra i titoli più interessanti spuntano senza dubbio Dungeons 3 e Civilization 6, ma non finisce qui.Come riporta VG247, pagando 1 dollaro vi porterete a casa Niche: A Genetics Survival Games, Ashes of the Singularity: Escalation (si tratta di un'espansione standalone che non richiede il gioco base) e Throne of Lies: The Online Game of Deceit. Se opterete per il prezzo medio, Dungeons 3, Offworld Trading Company, ed il pacchetto OTC: Jupiter's Forge saranno vostri.Infine potrete mettere le mani su Stellaris e Plague Inc. Evolved, pagando 9 dollari. Come se non bastasse, per 15 dollari vi porterete a casa Civilization 6, quest'ultima offerta è decisamente conveniente considerando che l'ultimo capitolo della famosa saga ...

