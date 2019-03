Dino Villani | dalla Colomba a S Valentino 30 anni fa moriva il pubblicitario più

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Proprio in questi giorni si sono tenute le elezioni per la presidenza dell’Art directors club italiano, l’associazione che riunisce i migliori creativi della nostra pubblicità, e stavo ripensando a. Oggi ricorre il 30ennale della sua scomparsa e viene naturale fare un consuntivo di ciò che rimane della sua eredità.Originario di Nogara in provincia di Verona, dove nacque nel 1898,fu pittore e incisore di talento. Nel 1930 si trasferì a Milano dove intraprese il mestiere che lo rese famoso, la pubblicità, collaborando con i grandi illustratori dell’epoca: da Gino Boccasile a Marcello Dudovich a Leonetto Cappiello.Nel 1934 fu assunto come direttore dell’Ufficio pubblicità della Motta. Fu sua l’idea di affidare a un grande artista come Severo Pozzato (in arte Sepo) il restyling del brand, creando la “M” maiuscola per il panettone Motta. Manon fu ...

