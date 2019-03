Diletta Leotta | età | altezza | fidanzato e carriera Biografia della giornalista

termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2019): età,Chi èè nota al grande pubblico per la sua partecipazione e conduzione di programmi sportivi. Prima con Sky e ora su Dazn. Nata a Catania, dove ha mosso i primi passi in tv, il 16 agosto del 1991 è cresciuta in una famiglia numerosa. Ha studiato presso il liceo scientifico (indirizzo linguistico) per poi trasferirsi a Roma per gli studi universitari. Conclude il suo percorso di studi laureandosi presso la facoltà di Giurisprudenza alla Luiss. Da subito tenta latelevisiva.seguitissima sui social A soli 14 anni ha partecipato ad un concorso di bellezza presso un emittente locale di Catania. Raggiunge il secondo posto e diventa, come premio, inviata del programma estivostessa tv. A raccontarlo è Cristiano Di Stefano, ...

