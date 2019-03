Dieta universale vs dieta mediterranea | quale sarà l’alimentazione del futuro?

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Classificatasi prima all’interno del Best Diet Ranking 2019, laè riconosciuta a livello internazionale come lo stile alimentare più equilibrato e completo, con impareggiabili benefici in ambito di prevenzione e cura del diabete, ma anche per il cuore. Un’eccellenza sempreverde, tanto da diventare un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo della recentissimaelaborata dalla Commissione internazionale Eat-Lancet, che troverà spazio all’interno di NutriMI con un esclusivo intervento del suo primo autore, Walter Willet.Ma come contestualizzare e interpretare per le singole popolazioni, ognuna con le proprie tradizioni, un regime alimentare “”? Questoun argomento su cui gli esperti italiani faranno finalmente chiarezza durante Nutrimi.Inoltre, gli italiani seguono davvero la? Il Dott. Marco Silano, ...

peoplexplanet : Meno carne rossa, più verdure, frutta secca e legumi: come sfamare 10 miliardi di persone nel 2050 senza distrugger… - infoitsalute : La dieta 'universale', salva salute e pianeta - cacaoonline : RT @peoplexplanet: Meno carne rossa, più verdure, frutta secca e legumi: come sfamare 10 miliardi di persone nel 2050 senza distruggere il… -