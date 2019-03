Demolizione delle pile 10 e 11 del ponte Quartiere a rischio evacuazione

ilsecoloxix

(Di mercoledì 13 marzo 2019) L’ipotesi non è stata esclusa ieri da Bucci se, come sembra, le duesaranno abbattute con l’esplosivo. Dibattito sui controlli dell’amianto. Il sindaco-commissario: «La priorità è la salute»

Michele_ADAPT : Complimenti a Governo Regioni per il mezzo capolavoro che hanno realizzato. Il Governo può andare avanti, il dove e… - matteosalvinimi : Domani mattina la mia settimana comincia in Prefettura a Bergamo per organizzare i lavori di DEMOLIZIONE delle torr… - mammasi68 : RT @matteosalvinimi: Domani mattina la mia settimana comincia in Prefettura a Bergamo per organizzare i lavori di DEMOLIZIONE delle torri d… -