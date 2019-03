Del Debbio | ' Torno in tv | senza politici'

Paolo Del Debbio a Libero : 'Ai Berlusconi ora piace la mia piazza. Populista? Che caz*** me ne frega...' : Dopo nove mesi di stop è facile ripresentarsi in campo un po' arrugginiti, non in piena forma e con il braccino da tennista, ed è piuttosto complicato portare a casa il risultato. E invece il ...

Paolo Del Debbio a Libero : "Ai Berlusconi ora piace la mia piazza. Populista? Che caz*** me ne frega..." : Dopo nove mesi di stop è facile ripresentarsi in campo un po' arrugginiti, non in piena forma e con il braccino da tennista, ed è piuttosto complicato portare a casa il risultato. E invece il giornalista Paolo Del Debbio, ritornato giovedì scorso su Rete 4 in prima serata con il nuovo programma Drit

Dritto e Rovescio - Matteo Salvini da Paolo Del Debbio? Un grasso guaio per Corrado Formigli e PiazzaPulita : Un ritorno solido, buono, robusto, ottimo per Paolo Del Debbio su Rete 4. Si parla dello share ottenuto dalla prima puntata del suo nuovo talk show su Rete 4, Dritto e Rovescio, che poteva contare su Matteo Salvini come ospite in studio (e proprio da quello studio il ministro dell'Interno ha esplici

Ascolti tv : ‘Che Dio ci aiuti’ irraggiungibile - Del Debbio riparte con il 5.2% di share : I dati Auditel confermano il successo ineguagliabile della fiction di Rai Uno che doppia ancora Gerry Scotti su Canale 5. Da...

La tv non è il teatro. Il monologo di Montanini gela lo studio di Del Debbio : Meno di cinque minuti. Il tempo per vivere persino da casa l’imbarazzo e il gelo di una platea che non applaude mai, se non una volta in maniera tiepida. Tre anni e mezzo dopo la breve parentesi a Ballarò, Giorgio Montanini ci ricasca e torna a recitare un monologo all’interno di un talk politico.La destinazione stavolta è Dritto e rovescio che, passata la mezzanotte, gli dà campo libero sul tema della prostituzione. Lo stand-up comedian ...

Ascolti TV | Giovedì 7 marzo 2019. Che Dio Ci Aiuti (22.2%) doppia il Milionario (11.3%). Del Debbio riparte dal 5.2%. Sortino 2.9% - Formigli 5.7% : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 7 marzo 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.122.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al vide 2.211.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 600.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.361.000 spettatori ...

A Porta a porta la concorrenza non si nomina. Nessun riferimento a Del Debbio e Mentana : Dritto e rovescio parte subito con lo scoop di Matteo Salvini che minaccia la crisi di governo sul tema Tav. Una notizia che rimbalza immediatamente su tutti i canali d’informazione e che, in una serata drogata da talk politici, viene ripresa e commentata anche altrove.A porta a porta il programma di Paolo Del Debbio diventa però una generica“trasmissione televisiva”, con Daniela Di Marzo che cita le dichiarazioni del vicepremier senza ...

Dritto e Rovescio - Del Debbio si libera delle piazze e si porta a casa lo scoop con Salvini che minaccia la crisi di governo : [live_placement] Messo in soffitta dopo le ultime politiche con l'accusa di aver favorito i populisti, Paolo Del Debbio è tornato stasera con Dritto e Rovescio, che potremmo definire "un talk show del cambiamento", con tanto di scoop alla prima puntata, ovvero Salvini che minaccia la crisi di governo se non si farà la Tav.Via le piazze, via i toni urlati: Del Debbio stesso in studio sottolinea i cambiamenti rispetto al passato quasi a ...

Dritto e Rovescio : al via su Rete 4 il programma condotto da Paolo Del Debbio : Tra gli ospiti della prima serata il vicepremier Matteo Salvini, ancora una volta sul tema dell'immigrazione.

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio a DM : «Contento di ricominciare - ma non è una rivincita. Le accuse di populismo? Io non cambio - mi scaldo a contatto con la gente» : Paolo Del Debbio Spazio al confronto, possibilmente senza filtri. E niente comizi. Stasera, su Rete4, Paolo Del Debbio torna a raccontare la politica e l’attualità a modo suo, con l’attenzione rivolta alle istanze sociali e ai problemi di tutti i giorni. In Dritto e Rovescio, il nuovo programma da lui condotto in prime time, il professore toscano metterà i politici a confronto con un pubblico selezionato in base ai temi della puntata ...

Lombardi - Rete 4 - : "Greco - Chiambretti - Del Debbio - ecco i miei promossi e bocciati" : Sono passati solo sei mesi dalla «rivoluzione di settembre» che ha trasformato Rete 4 in un canale dedicato all'infotainment, l'informaizone spettacolo che ha segnato un cambio radicale della sua ...

Paolo Del Debbio - parla il boss di Mediaset : "Perché lo abbiamo fermato per tanti mesi" : Sta per tornare Paolo Del Debbio su Rete4 stasera con Diritto e rovescio. Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4, annuncia come sarà la trasmissione in una intervista alla Stampa. Della passata stagione, dice: "Lo abbiamo fermato perché avevamo capito che era finito il racconto delle "piazze urlatr

Paolo Del Debbio : "Basta piazze - ora porto i problemi delle persone in studio" : Basta piazze: ora Paolo Del Debbio porta le persone direttamente in studio. "Adesso abbiamo uno studio grande che può contenere 140 persone, che si possono suddividere in quattro settori. E questo ci consente di realizzare un programma diverso", racconta il giornalista a Laura Rio sulle pagine de Il Giornale, a poche ore dal debutto di Dritto e Rovescio (dal 7 marzo su Rete 4, al giovedì, laddove Greco ha fallito). "Dare spazio ai problemi ...