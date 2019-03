Deficit idrico | ANBI | dopo Emilia-Romagna e laghi lombardi | preoccupazione anche per il

Siccità in Veneto : Deficit idrico confermato - possibile emergenza alle porte : “Difficile parlare di Siccità a febbraio ma la situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei prossimi mesi quando la campagna si risveglia e i terreni cominciano ad essere lavorati per le nuove colture”. Questo quanto espresso da Coldiretti e Anbi Veneto , durante il convegno di oggi a Mestre sul sistema della bonifica regionale. Permangono perplessità sulle risorse idriche che a causa delle scarse piogge e nevicate ...

Siccità : Coldiretti - in Veneto non è ancora emergenza - ma il Deficit idrico c'è : Venezia, 7 mar. (AdnKronos) - “Difficile parlare di Siccità a febbraio ma la situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei prossimi mesi quando la campagna si risveglia e i terreni cominciano ad essere lavorati per le nuove colture”. Coldiretti e Anbi Veneto, a margine del convegno a Mestr