Davide Van De Sfroos ospite nella redazione de Il Giorno | guarda l' intervista VIDEO

ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Milano, 113marzo 2019 -Van Depresenta il suo Tour De Noccde Il, oggi, mercoledì 13 marzo alle 12. L'con il "cantautore laghée" sarà trasmessa in ...

LaZebraAPuah : RT @Runaway108: @LaZebraAPuah non so se mia madre cantasse o meno (non credo). Io cantavo Comfortably numb dei Pink Floyd, la Nonna nanna d… - Runaway108 : @LaZebraAPuah non so se mia madre cantasse o meno (non credo). Io cantavo Comfortably numb dei Pink Floyd, la Nonna… - qn_giorno : #Milano, Davide Van De Sfroos ospite nella redazione de Il Giorno: inviate le vostre domande -