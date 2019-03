Cristina Buccino fuori di seno alle Maldive

Cristina Buccino siparietti hot in vacanza alle Maldive : Cristina Buccino aveva nostalgia dell'estate come aveva scritto solo poco tempo fa su Instagram postando delle foto super sexy in costume della stagione passata e quindi deve aver deciso di volare ...

Cristina Buccino NEL DESERTO - DUBAI AD ALTO TASSO EROTICO : Una mise decisamente insolita per una passeggiata nel DESERTO. CRISTINA BUCCINO in vacanza a DUBAI sceglie un paio di short e un top sfilacciato sotto il quale si intravede il bombastico décolleté per solcare la sabbia e le dune. La ex naufraga dal fisico perfetto posta sui social scatti bollenti in costume da bagno o in abiti che lasciano poco all’immaginazione…

Cristina Buccino/ Foto hot nel deserto : l'ex naufraga infiamma Dubai e i social : Cristina Buccino, Foto hot nel deserto: l'ex naufraga in vacanza a Dubai infiamma i social. Ed è boom di 'like'. Le ultime notizie

Cristina Buccino accavalla le gambe e scopre tutto : Con una mise così, c’era da aspettarselo. Per il party a Sanremo, Cristina Buccino ha scelto un lungo abito nero, che sottolineava tutte le sue forme bombastiche, e con uno spacco inguinale che lasciava scoperta la coscia… e non solo. Le è bastato accavallare le gambe per mettere in mostra parte del lato B. Da vera maestra di seduzione, la showgirl si è messa in posa senza fare caso alla troppa pelle scoperta. Per la serata di gala, ...

Cristina Buccino scatenata su Instagram : "Mi manca l'estate" : Cristina Buccino è sicuramente una delle showgirl più belle e apprezzate del mondo dei reality e dei social network. La 33enne originaria di Castrovillari, in Calabria, si è trasferita molto giovane a Roma dove ha conseguito la maturità presso l'istituto socio-psico-pedagogico. Cristina si è trasferita molto pesto nella Capitale per inseguire il suo grande sogno: quello di diventare una modella.La più famosa delle sorelle Buccino è stata spesso ...