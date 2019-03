Cristiano Ronaldo torna re della Champions nella notte più importante | il portoghese dà

calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Unmostruoso quello di stasera. Ilspazza via l’Atletico Madrid con una favolosa tripletta. Laè da sempre la sua terra di conquista ma quest’anno le cose non erano andate bene, almeno fino ad oggi. Un solo golfase a gironi, quello contro il Manchester United a Torino e un’espulsione a Valencia, con conseguente squalifica, che sembrava aver complicato l’intero camminoJuve in Coppa. Molti lo davano sul viale del tramonto ma i campioni non muoiono mai e, anzi, risorgono nei momenti più complicati. Dopo le prime tre giornate di campionato senza segnare, arrivarono le prime critiche: “Facile segnare in Spagna, in Italia c’è più tattica” e invece ilsegna praticamente sempre dalla quarta giornata in poi, dopo la doppietta al Sassuolo. E stasera, come spesso gli accade nelle notti ...

