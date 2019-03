Cristiano Ronaldo | le reti in Champions League ora sono 125

Cristiano Ronaldo - una serata da re : https://www.instagram.com/p/Bu7ceU9gj5o/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1j6u19tsn482mCristiano Ronaldo matador dell'Atletico Madrid. serata di gloria per la Juve che allo Stadium impone la sua legge e infligge un vistoso 3-0 al team di Simeone, che in Champions aveva sempre mostrato di esser fatto della pasta giusta per la fase finale della competizione. Ma contro i bianconeri – che dovevano recuperare lo 0-2 dell'andata – scesi in campo ...

Juventus-Atletico Madrid - Cristiano Ronaldo come Simeone : mano ai genitali verso i tifosi avversari [VIDEO] : Il portoghese ha risposto per le rime a Simeone, mimando il gesto fatto da Simeone dopo il raddoppio di Godin all’andata Aspettava il momento di farlo, gli sarà passato per la mente dopo ogni gol segnato questa sera all’Atletico Madrid. Dopo il terzo rigore, Cristiano Ronaldo non ha avuto più dubbi, rispedendo al mittente quel pessimo gesto compiuto da Diego Simeone dopo la partita d’andata. CR7 non si è fatto scappare ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0 - tripletta di Cristiano Ronaldo : i bianconeri rimontano e si qualificano ai quarti di Champions : Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e di nuovo Cristiano Ronaldo. La Juventus lo aveva comprato per serate così e il fenomeno non ha tradito. Nella serata più dura, contro l’avversario più difficile da affrontare per i bianconeri e a livello tattico, il giocatore più forte del mondo ha fatto il giocatore più forte del mondo. Tre gol, due di testa e uno su rigore all’83esimo dopo una straripante discesa di Federico Bernardeschi, e ...