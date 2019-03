“Cristiano impone la sua legge” | “CR7 re della Champions” | la rassegna stampa spagnola

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) I media spagnoli hanno regalato le prime pagine a Cristiano Ronaldo e all’impresaJuventus, riuscita ad eliminare l’Atletico grazie al tris del portoghese Non solo l’Italia, anche la Spagna celebra l’impresaJuventus e di Cristiano Ronaldo, riuscito ad estromettere l’Atletico Madrid dalla Champions grazie ad una splendida tripletta. Il faccione del portoghese campeggia in primo piano sui principali quotidiani madrileni (Marca e AS), mentre i media filo-catalani Sport e Mundo Deportivo regalano a CR7 solo spalla e taglio alto.“Cristianola sua legge” è l’apertura di Marca, che celebra la prestazione monstre dell’ex Real al cospetto di un Atletico mai in partita. “Cristiano reChampions” è invece il titolo di AS, mentre il Mundo Deportivo sottolinea: “Cristiano spezza il sogno ...

