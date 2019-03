Cristiano dei miracoli 

Isola dei Famosi 2019 - Cristiano Malgioglio ed Eva Henger contro Fabrizio Corona in difesa di Riccardo Fogli : Riccardo Fogli, ieri, dopo il video messaggio di Fabrizio Corona, ha ricevuto una serie di attestati di stima da parte del mondo dello spettacolo. Le celebrities, sui social, hanno espresso massima solidarietà per il trattamento ricevuto dall'ex cantante dei Pooh dall'ex re delle paparazzate sul presunto tradimento della moglie, Karin Trentini. Isola dei Famosi 14, Belen Rodriguez difende Riccardo ...

Cristiano Ronaldo entra nel business del trapianto dei capelli : Con 156 milioni di followers il re del calcio, Cristiano Ronaldo o CR7 ha un nuovo obiettivo: diventare un’icona di bellezza, o sarebbe meglio dire benefattore di bellezza. Non solo si impegna a fornire ispirazioni postando scatti social del suo corpo scultorio che presta a campagne pubblicitarie, rivelare la sua dieta equilibratissima a base di pollo, insalata e acqua, adesso in preda a un ego-trip Ronaldo ha investito nel business del ...

Cristiano Ronaldo investe 25 milioni sul trapianto dei capelli : Cristiano Ronaldo sempre più imprenditore. A sottolinearlo è lo stesso fuoriclasse della Juventus riportando sul suo Instagram un'immagine del «business day» che lo ha visto – assieme a Georgina – perfezionare un nuovo affare nel segno della diversificazione degli investimenti. Dopo la catena alberghiera, CR7 ha deciso di investire una somma che ammonterebbe a circa 25 milioni sui trapianti di capelli ...

Cristiano Ronaldo - il suo ultimo business? La clinica per il trapianto dei capelli : Non solo calcio per Cristiano Ronaldo. Il giocatore juventino diversifica gli investimenti e lo fa entrando in un settore nel quale afferma di “credere molto”. Il campione portoghese ha infatti investito nell’azienda specializzata in trapianti tricologici Insparya. Sul sito della società, che vuole espandersi dal Portogallo nei paesi limitrofi, iniziando da Madrid (che Ronaldo conosce molto bene), è riportato un comunicato con alcune ...

Cristiano De André è stato condannato per diffamazione dopo una querela dell’ex moglie e dei figli : Il figlio di Faber Cristiano De André è stato condannato per diffamazione dal tribunale di Trento. La sua ex moglie Maria del Carmen De Cespdes e i due figli gemelli Filippo e Francesca lo hanno querelato per via di alcuni contenuti presenti nel libro La versione di C pubblicato nel 2016 con Mondadori. I querelanti hanno dichiarato, secondo quanto compare nel documento del rinvio al giudizio, che all'interno del libro vi sono contenuti ...

FIFA19 - Cristiano Ronaldo re dei bomber. Juventus squadra più vincente. : TORINO - In campo, ma non solo, Cristiano Ronaldo fa la differenza. Da quando è arrivato a Torino la Juventus ha incrementato il proprio fatturato e ha consolidato il proprio dominio in Serie A . Il ...

Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cristiano Ronaldo la risolve su rigore - vittoria in rimonta dei bianconeri : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata della Serie A, i bianconeri si sono imposti in rimonta allo Stadio Olimpico di Roma e confermano la propria imbattibilità in campionato: 19 vittorie e 2 pareggi, primo posto in classifica con 11 punti di vantaggio sul Napoli, l’ottavo scudetto consecutivo sembra ormai essere abbondantemente ipotecato. I biancocelesti occupano ora l’ottavo posto in classifica ...

La Top 11 dei calciatori più costosi : non c’è spazio per Cristiano Ronaldo : Alcuni campionati si sono fermati per una lunga pausa ma adesso si avvicina sempre di più il momento di tornare in campo, nel frattempo è il momento dei bilanci. Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non figura nell’elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo secondo l’istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale classifica, si tiene conto di parametri che vanno dalla posizione in ...

Cristiano Ronaldo re dei Globe Soccer Awards : Cristiano Ronaldo miglior giocatore dell'anno vince anche il premio per il miglior gol della stagione trascorsa. Il neoacquisto della Juventus è il grande protagonista della serata di Dubai dove si è celebrata la 10a edizione dei Globe Soccer Awards che con Pallone d'Oro, Fifa World Player e Scarpa d'Oro forma ormai il Grande Slam dei riconoscimenti nel calcio. CR7 si aggiudica per la terza volta consecutiva (e la quinta assoluta) il premio ...

La Top10 dei calciatori con più valore al mondo : Cristiano Ronaldo è fuori! : La Top10 dei calciatori con più valore al mondo vede in pole i gioiellini del PSG Mbappè e Neymar, Jorginho primo italiano La Top10 dei calciatori con più valore al mondo è stata stilata in queste ore dagli esperti della KPMG Football Benchmark, che si avvale di una banca dati che comprende 4.700 calciatori. Tanti nomi “scontati” in classifica, ma fa rumore l’assenza di Cristiano Ronaldo, al dodicesimo posto (primo della ...