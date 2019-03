Cos' ha detto il Garante per la privacy sulla vicenda delle foto di Giulia Sarti

Ronaldo : “Io l’avevo detto - serata fantastica. Atletico? Ecco Cosa dico” : Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni dell’Uefa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida di ieri sera tra Juventus e Atletico Madrid. Una sfida combattuta e gioca a viso aperto, la quale ha premiato in bianconeri, trascinati da un sensazionale Cristiano Ronaldo. Ora servirà calma e massima concentrazione. Ronaldo, dal canto […] More

MotoGp - la rivelazione di Davide Brivio : “il reclamo contro la Ducait? Ecco Cosa gli avevamo detto prima del Gp del Qatar” : Il team manager della Suzuki, uno dei quattro Costruttori che ha presentato reclamo contro la Ducati, ha svelato un retroscena relativo ai giorni precedenti al Gp del Qatar La questione non è affatto chiusa, la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar resta sub judice, in attesa che la Corte d’Appello della FIM di Ginevra prenda la propria decisione sullo spoiler presentato dalla Ducati a Losail. AFP/LaPresse Un componente che, ...

F1 - Mondiale 2019 : Cosa ci hanno detto i Test invernali? Ferrari veloce con l’incognita affidabilità. Mercedes solida ma con problemi di assetto : Il countdown è ufficialmente entrato nella sua fase conclusiva. Il Mondiale 2019 di Formula Uno, infatti, prenderà il via nel corso del fine settimana, con la consueta tappa di Melbourne per il Gran Premio di Australia. L’esordio della massima categoria del motorsport è sempre avvolto da grande attesa e curiosità e, si potrebbe dire, mai come in questa occasione. Dopo gli otto giorni dei Test pre-stagionali di Barcellona piloti e scuderie ...

MotoGp – Incontro tra leggende al Gp del Qatar - Hamilton tra forti emozioni e simpatici retroscena : “ecco Cosa ho detto a Valentino Rossi” [GALLERY] : Lewis Hamilton, forti emozioni e grandi risate con Valentino Rossi nell’Incontro ai box Yamaha a Losail a pochi minuti dal Gp del Qatar di MotoGp Lewis Hamilton, in Qatar per vivere da vicino le emozioni della MotoGp, da grande appassionato delle due ruote, ha finalmente incontrato Valentino Rossi. Dopo una giornata passata ai box Petronas e a bordo pista ad osservare da vicino i campioni delle due ruote, impegnati nelle qualifiche ...

Cosa ha detto Salvini agli ospiti della sua festa di compleanno : festa di compleanno all'Hotel Principe di Savoia per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che il 9 marzo compie 46 anni. Ad organizzare l'evento a Milano, con oltre 200 invitati, sono stati gli Amici della Lirica, presieduti da Daniela Javarone: il ricavato sarà devoluto ai City Angels, l'organizzazione di volontari che aiutano i senzatetto. Il menù del pranzo, al quale il vicepresidente del Consiglio si è presentato in ...

Irama e Giulia De Lellis - prima della rottura era già crisi : ecco Cosa ha detto a Verissimo : Irama intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin fa delle dichiarazioni particolari. L'intervista, anticipa la conduttrice, si è tenuta prima dell'annuncio della separazione tra lui e Giulia De ...

Allegri : Cinque vittorie allo scudetto. Douglas Costa recupera : ROMA - Un poker all'Udinese che rinfranca in vista Atletico e che viene messo già alle spalle: Allegri fa i conti scudetto per la Juve nell'immediato postpartita. 'Siamo a 75 punti a undici partite ...

Inter - Spalletti : 'Gara autoritaria - Perisic recuperabile. Icardi? So Cosa ha detto a me' : L'Inter resiste e strappa da Francoforte un pareggio importante. Sofferenza, carattere e rimpianti per i nerazzurri contro l'Eintracht, che hanno rischiato più volte di incassare il gol ma sono andati ...

Detto Fatto - Adriana Volpe e l'ultimo siluro contro Giancarlo Magalli : "Cosa faccio se lo incontro" : Adriana Volpe è stata ospite di Detto Fatto dove ha avuto modo di parlare del suo rapporto con i colleghi Tiberio Timperi e Giancarlo Magalli. Incalzata dalle domande di Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci ha spiegato quali sono i rapporti con i due, a seguito di alcuni diverbi avuti in precedenza e f

Barbara D’Urso sull’affaire Fogli : «Io non l’avrei detto in quel modo ma chi entra in un reality deve essere pronto a qualunque Cosa» : Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Non accenna a placarsi il chiacchiericcio legato al presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, quest’ultimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa ieri, Barbara D’Urso è ritornata sullo scottante argomento prendendo una posizione chiara e precisa. Dopo aver sostenuto di non voler credere alle voci circolate sul ...

Barbara D’Urso sull’affaire Fogli : «Io non l’avrei detto in quel modo ma chi entra in un reality deve essere pronto a qualunque Cosa» : Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Non accenna a placarsi il chiacchiericcio legato al presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, quest’ultimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa ieri, Barbara D’Urso è ritornata sullo scottante argomento prendendo una posizione chiara e precisa. Dopo aver sostenuto di non voler credere alle voci circolate sul ...

Il ministero dell’Economia ha detto che sta cercando consulenti a titolo gratuito (ma non è Così strano) : Leggi, regolamenti e circolari specificano quando e perché si può fare: serve soprattutto a evitare che i pensionati vengano pagati per lavorare al posto dei giovani

Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà Cosa fare con la TAV entro venerdì : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la TAV entro venerdì. Conte ha detto che «Oggi c’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l’analisi costi benefici. Domani sera alle 20,30, faremo

Benatia racconta l’addio alla Juventus : “Allegri mi ha detto una Cosa - ma ha fatto l’opposto” : Medhi Benatia ha detto addio alla Juventus nel mese di gennaio al termine di una prima parte di stagione nella quale ha sofferto lo scarso utilizzo Medhi Benatia ha deciso di dire addio alla Juventus nel mese di gennaio. Il motivo della separazione dai bianconeri è stato chiaro sin da subito, il marocchino non riusciva a trovare spazio nello scacchiere di Allegri e proprio di questo ha parlato oggi ai microfoni di Skysport: “A dicembre ero ...