Corrado Guzzanti truffato per 700 000 euro | ‘Vicenda che mi ha segnato’

Corrado Guzzanti rivela : “Truffato dal mio amico - un buco da quasi un milione di euro. Andavo avanti a scatolette di tonno” : “Per un lungo periodo ho avuto difficoltà a dormire per gli incubi e gli scoppi di pianto nel sonno. Questa cosa mi imbarazza ma per fortuna, grazie alla mia compagna che mi è rimasta sempre vicina a farmi coraggio, con molta lentezza ho ripreso a vivere. Ero in difficoltà anche a fare la spesa“. A raccontarlo in un aula del Tribunale di Roma è Corrado Guzzanti, che ha rivelato di esser stato raggirato e frodato da quello che non era ...

Corrado Guzzanti truffato dal manager e amico : "Mi hanno svuotato il conto. Non potevo fare la spesa - piangevo nel sonno" : "Per un lungo periodo ho avuto difficoltà a dormire per gli incubi e gli scoppi di pianto nel sonno. Ogni volta che viene pronunciato il suo nome è una pugnalata al cuore. Il trauma emotivo, posso dire ora a cinque o sei anni di distanza, è stato più forte di quello economico e finanziario". Corrado Guzzanti vittima di una presunta truffa milionaria, tradito da quello che oltre socio e manager riteneva essere un suo ...

