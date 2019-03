huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) "Per un lungo periodo ho avuto difficoltà a dormire per gli incubi e gli scoppi di pianto nel sonno. Ogni volta che viene pronunciato il suo nome è una pugnalata al cuore. Il trauma emotivo, posso dire ora a cinque o sei anni di distanza, è stato più forte di quello economico e finanziario".vittima di una presunta truffa milionaria, tradito da quello che oltre socio eriteneva essere un suo, Valerio Terenzio Trigona. A darne notizia è il Corriere della Sera che racconta come il celebre attore sia stato raggirato per 400mila euro, ma la somma potrebbe essere molto di più.Racconta il Corriere: "Trigona avrebbe agito assieme al suo dipendente, e presunto complice, Cesare Vecchio. Il primo nella qualità di produttore degli spettacoli di, il secondo come amministratore unico della Ambra srl". Trigona ...

LaStampa : Corrado Guzzanti truffato per oltre 700 mila euro - Cenorava : RT @HuffPostItalia: Corrado Guzzanti truffato dal manager e amico: 'Mi hanno svuotato il conto. Non potevo fare la spesa, piangevo nel sonn… - LaCiuraRaffaele : RT @HuffPostItalia: Corrado Guzzanti truffato dal manager e amico: 'Mi hanno svuotato il conto. Non potevo fare la spesa, piangevo nel sonn… -