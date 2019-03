Coppa Italia di Promozione | gli abbinamenti delle semifinali

La Juventus Women batte il Milan in rimonta nella semifinale d'andata di Coppa Italia : Il primo round è della Juventus Women. nella semifinale d'andata di Coppa Italia, le ragazze di Rita Guarino vincono in trasferta sul campo del Milan di Carolina Morace per 2-1 e fanno un passo verso ...

Calcio femminile - andata semifinali Coppa Italia 2019 : Milan-Juventus 1-2 - pari tra Roma e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio femminile è entrata nel vivo con l’andata delle semifinali che si sono disputate quest’oggi e che hanno avuto per protagoniste le prime quattro classificate del campionato. A dare il via alle danze ci hanno pensato la Roma di Elisabetta Bavagnoli e la Fiorentina di Antonio Cincotta che si affrontate al “Tre Fontane” in un match estremamente lottato, terminato sul punteggio di 1-1. Nella prima ...

Juventus Women a un passo dalla finale di Coppa Italia : 2-1 in casa del Milan : TORINO - È un momento d'oro per la Juventus ed il passaggio dal mondo maschile a quello femminile non ne risente. Dopo l'impresa di Champions col 3-0 rifilato all' Atletico Madrid , le colleghe in rosa, anche loro leader nel proprio campionato, sbancano lo stadio ...

Coppa Italia femminile : Roma-Fiorentina finisce 1-1 - si decide tutto nel finale : In campo anche Milan e Juventus per l'accesso alla finale che si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma, domenica 28 aprile , ore 12.30 , diretta su Sky Sport Serie A ,.

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Falun e Quebec. Pellegrino per chiudere in bellezza : La Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo si avvia alla conclusione. La penultima tappa è in programma a Falun (Svezia) nel weekend del 16-17 marzo durante il quale andranno in scena le sprint a tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile in tecnica libera. Il fine settimana successivo (22-24 marzo), invece, calerà il sipario in Quebec (Canada) con una sprint in tecnica libera oltre a 10 km e 15 km in entrambe le tecniche. L’Italia ...

Sci alpino - la classifica degli italiani più vittoriosi in Coppa del Mondo : Dominik Paris sale a quota 15 - terzo posto : Dominik Paris non si ferma davvero più e oggi ha vinto la discesa libera di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Quarto sigillo stagionale in questa specialità per l’altoatesino che si è preso il lusso di imporsi anche nelle Classiche di Bormio e Kitzbuehel. Il Campione del Mondo di superG è così salito a quota 15 successi in carriera (12 in discesa e 3 in superG) nel massimo circuito itinerante e ha rafforzato il terzo ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : il ritorno di Lara Mori e Marco Lodadio - Martina Rizzelli si rilancia. Quanta Italia a Baku : L’Italia si è presentata in massa a Baku (Azerbaijan) dove nel weekend si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti scenderanno in pedana per andare a caccia di punti pesanti e per avvicinarsi al Sol Levante, Vanessa Ferrari si cimenterà nuovamente tra trave e corpo libero dopo la memorabile ...

Semifinali Coppa Italia 2019 : data - calendario e tabellone : Semifinali Coppa Italia 2019: data, calendario e tabellone data Semifinali Coppa Italia 2019 I quarti di finale di Coppa Italia si aprono martedì 29 gennaio con Milan-Napoli, replica della 21a giornata di campionato. Da ora i giochi per la Coppa si fanno caldi, rendendo le sfide in campo più accese ed attraenti. Chi vincerà la gara secca dei quarti accederà alla Semifinali, con andata il 27 febbraio e ritorno il 24 aprile. LEGGI ANCHE: ...

Pallanuoto - i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia : il cuore di Giacoppo - gli applausi per Tempesti : Nello scorso fine settimana a Bari è stata assegnata la Coppa Italia di Pallanuoto: ennesimo trionfo per la Pro Recco, che ha spazzato via tutte le contendenti, inclusa Brescia in Finale. A restare più a lungo in partita forse proprio l’Ortigia, poi quarta dopo aver perso la Finale con la Sport Management. Di seguito i migliori Italiani della Final Eight di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio (Pro Recco): un’ira di Dio nei tre giorni. ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : i convocati dell’Italia. Dodici azzurri alla ricerca di altre sei carte olimpiche : Il conto alla rovescia sta per finire, da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo di Tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Saranno Dodici gli azzurri in gara che cercheranno di centrare il pass olimpico che, ricordiamo, non è nominale ma viene assegnato alla federazione di ...

Atletica - Coppa Europa lanci 2019 : Italia seconda al maschile. Sara Zabarino vince nel giavellotto - terzo Fraresso : A Samorin (Slovacchia) si è conclusa la Coppa Europa di lanci. L’Italia ha terminato al secondo posto con la squadre maschile a soli otto punti dalla Polonia (4263 contro 4255, terza l’Ucraina a 4191) mentre la formazione femminile si è fermata in ottava piazza (trionfo della Germania davanti a Bielorussia e Polonia). Sono arrivate delle prestazioni importanti da parte degli azzurri. La 19enne Sara Zabarino ha scagliato il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli italiani qualificati alle Finali. Dominik Paris per il trionfo in superG - ci sono Goggia e Brignone : Le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino si disputeranno a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo, la massima competizione itinerante giunge a conclusione e nella lunga settimana sui Pirenei verranno ufficialmente assegnate le varie Sfere di Cristallo. Ricordiamo che a ogni gara possono partecipare: i primi 25 della classifica di specialità, gli atleti che hanno superato i 500 punti in classifica generale e i Campioni del Mondo ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2019 : Pro Recco-Brescia 10-3. Tredici successi dei liguri negli ultimi quattordici anni : Contro i campioni d’Italia non c’è nulla da fare, neanche in quelle partite che alla vigilia sembrano essere più equilibrate: la Coppa Italia di Pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che così conquista il trofeo nazionale numero 13 nelle ultime 14 stagioni. A Bari, sede della Final Eight, in finale i liguri annichiliscono il Brescia con un netto 10-3 in una gara sempre condotta, che a metà gara aveva già un punteggio molto severo, ...

