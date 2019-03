Coppa del Mondo donne | vince Puechner nella finale di Soldeu | Fanchini è quarta

Paris : 'Non baratterei Kitzbuehel con la Coppa del Mondo - Feuz ha fatto il suo' : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Soldeu e ha giganteggiato durante la Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l'azzurro si è imposto sulla neve di Andorra ma purtroppo la Sfera di Cristallo di specialità gli è sfuggita per venti punti in favore dello svizzero Beat Feuz, ci riproverà ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : i pass olimpici in palio ed il regolamento. Le carte già assegnate : Da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo di Tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Saranno dodici gli azzurri in gara in Messico che cercheranno di centrare il pass olimpico che, ricordiamo, non è nominale ma viene assegnato alla federazione di appartenenza. Va sottolineato che ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è quinta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Non baratterei Kitzbuehel con la Coppa del Mondo. Feuz ha fatto il suo - dovevo essere più continuo” : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Soldeu e ha giganteggiato durante la Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’azzurro si è imposto sulla neve di Andorra ma purtroppo la Sfera di Cristallo di specialità gli è sfuggita per venti punti in favore dello svizzero Beat Feuz (ci riproverà domani in superG dove è attualmente leader della classifica). Il nostro portacolori ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della ...

Paris vince la discesa libera delle finali di Coppa del Mondo : ... nel tratto successivo ha disegnato linee perfette che gli hanno fatto guadagnare velocità, poi ha proseguito la propria gara senza sbavature e si è messo alle spalle il campione del Mondo Kjetil ...

Finali Coppa del Mondo : sempre Paris - vince anche la discesa di Soldeu : L'azzurro, primo al traguardo, in 1'26"80, sulla pista andorrana dove si svolgono le Finali di Coppa del Mondo, centra così il sesto successo stagionale, il terzo successo consecutivo dopo la ...

Coppa del mondo - altro trionfo azzurro : Paris vince la discesa a Soldeu : L'azzurro Dominik Paris ha vinto in 1.26.80 a Soldeu l'ultima discesa della stagione. Per lui è il 6/o successo stagionale e il 15/o in carriera oltre al titolo iridato di superG. Al secondo posto si ...

Sci alpino - la classifica degli italiani più vittoriosi in Coppa del Mondo : Dominik Paris sale a quota 15 - terzo posto : Dominik Paris non si ferma davvero più e oggi ha vinto la discesa libera di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Quarto sigillo stagionale in questa specialità per l’altoatesino che si è preso il lusso di imporsi anche nelle Classiche di Bormio e Kitzbuehel. Il Campione del Mondo di superG è così salito a quota 15 successi in carriera (12 in discesa e 3 in superG) nel massimo circuito itinerante e ha rafforzato il terzo ...

Sci alpino - Dominik Paris domani vince la Coppa del Mondo di superG se… Incastri e combinazioni - il fenomeno ci riprova : Dominik Paris ha incominciato col botto le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’altoatesino ha vinto la discesa libera sul pendio di Soldeu e ora va a caccia della Sfera di Cristallo di superG. domani l’azzurro tornerà sulla neve di Andorra con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo, il nostro portacolori si trova in testa alla classifica di specialità e ha tutte le carte in regola per completare ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : il ritorno di Lara Mori e Marco Lodadio - Martina Rizzelli si rilancia. Quanta Italia a Baku : L’Italia si è presentata in massa a Baku (Azerbaijan) dove nel weekend si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti scenderanno in pedana per andare a caccia di punti pesanti e per avvicinarsi al Sol Levante, Vanessa Ferrari si cimenterà nuovamente tra trave e corpo libero dopo la memorabile ...

Sci di fondo - le tappe di Falun e Quebec chiudono la stagione di Coppa del Mondo : la lista dei convocati azzurri : Il direttore tecnico azzurro ha reso nota la lista dei convocati per le tappe di chiusura della Coppa del Mondo a Falun e Quebec Sono sette i convocati per la due giorni di Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa nel fine settimana a Falun (Sve). IL direttore tecnco ha chiamato Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Stefan Zelger, Giandomenico Salvadori, Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Elisa Brocard. In programma sabato 16 ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : ennesima vittoria per Dominik Paris - Feuz si difende e si prende la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

Live Coppa del Mondo di sci : Discesa Libera Finali Soldeu. Segui la Diretta : Andrà in scena oggi l'ultimo atto, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci , per la Discesa Libera Maaschile . Prenderanno il via, infatti, le Finali di Soldeu . Live Coppa del Mondo di sci: Discesa Libera Finali Soldeu. Segui la Diretta E' ancora aperta la lotta per la vittoria della Coppa del Mondo di specialità, anche se il nostro Paris deve recuperare tantissimi ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : Dominik Paris deve vincere e sperare per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...