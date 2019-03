“Conversazioni” personale di tre artisti dal 16 marzo all’Arte Borgo Gallery

romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Sabato 162019 alle ore 18.00 presso lo spazio espositivo di Arte, si inaugura la mostradi tredal titolo Conversazioni. La presentazione è a cura del Dott. Giorgio Vulcano storico e critico d’arte.Liubov Fridman, artista russa, ci condurrà per mano tra le sue complesse opere dai toni delicati, omaggiando spesso la figura femminile in tutte le sue sfaccettature.Pina Fiori, potenti suggestioni sono scaturite dalle sue opere le cui geometrie cromatiche sapranno districare le matasse ben poco regolari dei fili che compongono il nostro animo.Leonardo Orsini Federici, artista con un occhio volto sempre al Futuro, saprà conversare con noi attraverso caotici turbinii di forme cromatiche e figure immerse nell’accelerazione totale del loro essere.Nell’esperienza di ognuno di noi è sicuramente impresso un momento in cui le parole di un altro ...

