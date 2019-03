Consorzio Tutela Lessini Durello Nuovo presidente è Paolo Fiorini

Consorzio Tutela Lugana DOC : Ettore Nicoletto eletto nuovo Presidente : Ettore Nicoletto è il nuovo Presidente del Consorzio Tutela Lugana DOC. Inizia un nuovo capitolo per l’istituto che dal 1990 difende, valorizza e promuove questo piccolo territorio-gioiello, situato a sud del Lago di Garda, e i suoi vini, facendo leva sulla loro preziosa unicità. Amministratore Delegato di Santa Margherita Gruppo Vinicolo dal 2008, Amministratore Delegato di Cà Maiol S.r.l., Vice Presidente di Italia del Vino– Consorzio e del ...

Made in Italy : in Giappone Consorzio Tutela scopre falsa mozzarella 'Tokyo dop' : Roma, 8 mar. (Labitalia) - Una mozzarella di latte vaccino venduta in Giappone con l’improbabile [...]