Confermati ufficialmente i problemi all’app fotocamera per Honor 10 | aggiornamento in

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Un mese di marzo non particolarmente fortunato per gli utenti che si ritrovano con un10. L'ultimoufficiale, come ho avuto modo di riportarvi pochi giorni fa sul nostro magazine, non si è rivelato particolarmente fortunato per il pubblico in possesso del top di gamma 2018. Mi riferisco soprattutto a questioni inerenti la durata della batteria, con feedback non così incoraggianti come avrete avuto modo di notare. In attesa di capire se e come interverrà il produttore asiatico sotto questo punto di vista, oggi 13 marzo è il caso di analizzare un'altra questione particolarmente.Mi riferisco alla. Come fatto notare da un possessore di10 all'interno di un post sulla pagina Facebook della divisione italiana, infatti, si riscontrano grossidi messa a fuoco. Cambiando app e usando per esempio Open Camera il problema pare si risolva. La ...

