Concorso Agenzia delle Entrate 2019 : bando 160 posti - requisiti-scadenza : Concorso Agenzia delle Entrate 2019: bando 160 posti, requisiti-scadenza L’Agenzia delle Entrate ha indetto un Concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 160 dirigenti da destinare alla direzione degli uffici. Il Concorso è diviso in due bandi, a loro volta riservati rispettivamente a 150 ruoli per la gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e a 10 ruoli per la gestione dei servizi catastali. Andiamo quindi a consultare i bandi e ...

Concorso funzionari Agenzia entrate : nuovo rinvio prova e bando per dirigenti : Il 1° febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo comunicato dell’Agenzia delle entrate che avrebbe informato i partecipanti alla selezione del Concorso per 510 funzionari amministrativo-contabili sulle date della prima prova o sull’eventuale rinvio. Il comunicato ha rinviato la pubblicazione delle date della prima prova alla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019 in cui si spera vengano pubblicati i giorni in cui i ...

Concorso Agenzia Entrate - le prove e i requisiti : ... diritto tributario; diritto amministrativo; scienze delle finanze; diritto civile; diritto penale; diritto commerciale; economia aziendale; pianificazione; organizzazione e sistemi di controllo. La ...

Agenzia delle Entrate : messi a Concorso 160 posti per posizioni dirigenziali : L'Agenzia delle Entrate ha emesso due bandi di concorso relativi alla selezione di 160 unità che andranno a ricoprire cariche dirigenziali; i posti a disposizione saranno così ripartiti: 150 posti saranno riservati alla gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; 10 posti saranno riservati ai servizi catastali. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 4 marzo, seguendo le modalità descritte nei due bandi di concorso, ...