Con gli pneumatici non si scherza Occhio alle contraffazioni

Madre fece arrestare il figlio latitante - ora si racConta in un libro : "Mi disse 'ti odio' - ma in cella sta cambiando" : La storia di Daniela, la Madre di Corato che ha fatto arrestare il figlio latitante mentre assisteva all'ecografia della compagna in gravidanza. "Ai colloqui ora portiamo il suo bambino"

Tripletta - vittoria e cena Con Georgina Rodriguez : il post-partita ‘in famiglia’ di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Altro che bagordi insieme ai compagni bianconeri, il tranquillo post-partita di Cristiano Ronaldo al fianco di Georgina Rodriguez Come avrà festeggiato Cristiano Ronaldo dopo la Tripletta inflitta all’Atletico Madrid? Questa è la domanda che forse molti tifosi della Juventus si sono posti dopo aver visto il match che ha consegnato il pass ai quarti di finale di Champions League ai bianconeri. CR7, dopo essere stato decisivo per le ...

Azzoaglio di Ceva - il successo di una banca "di famiglia" Con una storia lunga 140 anni : Era il gennaio del 1879 quando Paolo Azzoaglio annotò, sul suo libro mastro, il primo versamento di capitale sociale. Da quel momento iniziò la storia, lunga 140 anni, del Banco di credito Paolo ...

Pedofilia - il cardinale George Pell Condannato a 6 anni : 'Abusi umilianti'. Una macchia sul pontificato di Bergoglio : Una nomina che il Papa aveva fatto appena un mese dopo la sua elezione al pontificato, chiamando poi Pell a Roma per affidargli il prestigioso incarico di prefetto della Segreteria per l'economia. La ...

Auto in fiamme nella notte a SeCondigliano : paura tra i residenti : Attimi di paura ieri sera in via Francesco de Pinedo nel quartiere di Secondigliano, a pochi passi dal Rione Berlingieri, per una vettura andata in fiamme. L'episodio si è verificato poco prima della ...

Isola dei Famosi - Parpiglia Conferma di essersi dimesso e sbotta : 'So fare il mio lavoro' : L'Isola dei Famosi continua a far parlare di sé anche se non sono le vicende dei naufraghi ad essere il principale argomento di discussione da parte del pubblico da casa. È l'intervento di Fabrizio Corona, avvenuto durante la diretta dell'ottava puntata, ad aver dato il via di una serie di reazioni a catena che hanno coinvolto anche i vertici del programma. Attraverso un comunicato stampa, infatti, Mediaset ha deciso di porre fine alla ...

GB : taglio dazi e Controlli invariati : 9.17 La Gran Bretagna taglierà alcune tariffe doganali e non farà controlli aggiuntivi al confine con l'Irlanda in caso di no deal sulla Brexit dopo il 29 marzo,data fissata per il divorzio.Così la Bbc sui piani del governo britannico dopo il no al piano May per la Brexit. Nessun controllo aggiuntivo al confine Irlanda-Nordirlanda e no a dazi in più per i beni che entreranno al confine, anzi un taglio delle tariffe sulle importazioni: è lo ...

Regione Abruzzo - Lorenzo Sospiri eletto presidente del Consiglio regionale : L'Aquila - Lorenzo Sospiri, 44 anni, esponente di Forza Italia, è il nuovo presidente del consiglio regionale, Sospiri è stato eletto nella seduta solenne di esordio dell'undicesima consiliatura, con 26 voti dei 31 consiglieri presenti, 5 le schede bianche. Nato a Pescara il 20 marzo 1975, eletto nella circoscrizione di Pescara nella lista di Forza Italia, è alla terza esperienza sui banchi dell'Emiciclo dopo le ...

Pedofilia - il cardinale George Pell Condannato a 6 anni : “Abusi umilianti”. Una macchia sul pontificato di Bergoglio : Il cardinale George Pell è stato condannato a sei anni di carcere per Pedofilia. Nel giorno in cui ricorre il sesto anniversario di pontificato di Papa Francesco, il tribunale australiano ha pronunciato la sentenza nei confronti dell’ex prefetto della Segreteria per l’economia della Santa Sede. Il cardinale è stato ritenuto colpevole di abusi sessuali su due ragazzi, all’epoca di 12 e 13 anni, del coro della cattedrale di Saint Patrick a ...

Calenda : "Continuare a dire 'non vi preoccupate - nel futuro sarà tutto meraviglioso' è - come minimo - suicida" : "Renzi deve decidere cosa vuole. Per esempio, se vuole fondare un suo partito: lo farà dopo le Europee. Ma siamo molto diversi, in questo. Lui rimane nella logica di una politica che interviene poco e si ritaglia un compito molto... motivazionale. Io, esattamente l'opposto Voglio un'azione molto meno evocativa: noi dobbiamo dare diritto di cittadinanza alla paura, e dobbiamo intervenire contro le disuguaglianze. Lui ha in mente una ...

Visita fiscale Inps : esonero Con Parkinson - gli stadi e le fasce di gravità : Visita fiscale Inps: esonero con Parkinson, gli stadi e le fasce di gravità Chi ha il morbo di Parkinson è esonerato dalla Visita fiscale Inps? Prima di rispondere a questa domanda, andiamo a riepilogare i casi di esonero dalla reperibilità fiscale previsti dalla legge. Visita fiscale Inps: i casi di esonero Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della ...

Replica Meraviglie Con Alberto Angela - la prima puntata in streaming su RaiPlay : Dopo lo straordinario successo della prima edizione, da ieri sera è tornato in onda su Rai 1 il programma Meraviglie - La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela. Uno dei programmi più amati e apprezzati dal pubblico della rete ammiraglia Rai, che lo scorso anno è riuscito ad appassionare anche una vastissima fetta di pubblico di giovani e giovanissimi, che normalmente non segue programmi di approfondimento culturale come quelli proposti ...

Con OnePlus 7 potrebbero arrivare degli auricolari true wireless : OnePlus 7, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nel corso di quest'anno, potrebbe arrivare con una gradita sorpresa L'articolo Con OnePlus 7 potrebbero arrivare degli auricolari true wireless proviene da TuttoAndroid.

Crosetti : “Adesso si Continuerà a fare gli schizzinosi Con Allegri?” : “Scommettiamo che vincerà la Champions?” Maurizio Crosetti su Repubblica scrive di Juventus-Atletico Madrid, si spinge fino a scommettere sulla vittoria della Champions da parte della Juventus e ovviamente elogia Cristiano Ronaldo: Due reti da alpinista, due incornate in cima all’Everest, e poi il solito rigore estremo che l’anno scorso condannò proprio la Juve. Quella sera Agnelli pensò al rapimento perfetto: rubare al Real il marziano delle ...