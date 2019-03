Clima | lo sciopero mondiale #fridaysforfuture | tutto quello che c’è da sapere

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il nome è Global strike for future ed è una vera e propria mobilitazione su scala, quella che Venerdì 15 Marzo avrà luogo in oltre 1.300 città e 98 Paesi, studenti e non solo, manifesteranno fuori dai municipi e dai Parlamenti nazionali, obiettivo chiedere ai Governi di agire per fermare i mutamentitici.L’Italia tra le nazioni più attive con le sue 109 piazze, insieme a Usa (117) e Germania (141). Ma la protestatica sarà anche in Svezia, Gran Bretagna, Australia, Uruguay e di recente hanno aderito anche Cina, Tanzania, Vanuatu, Cuba e Pakistan.”Se i paesi della Terra non prenderanno provvedimenti per limitare la diffusione dei gas serra, il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi tra appena 11 anni, nel 2030”: questo il monito sull’attuale situazionetica da parte dell’IPCC (Intergovernmental Panel on ...

