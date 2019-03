Clamoroso Cristiano Ronaldo : rischia squalifica per l’esultanza alla Simeone! : Cristiano Ronaldo rischia una sanzione a seguito dell’esultanza di ieri sera in stile Simeone: tutti i dettagli in merito al calciatore juventino Juventus-Atletico Madrid è stata la notte di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha segnato i tre gol nel 3-0 che ha consentito alla formazione di Allegri di ribaltare il 2-0 subito a Madrid e qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Ma Cr7 non è stato solo ...