Cina | unico Paese al mondo senza crisi da 40 anni

In Cina ogni tre giorni nasce una startup che diventerà un unicorno : unicorno Qualche settimana fa la Repubblica popolare cinese aveva annunciato una revisione al ribasso per le stime di crescita del Pil del 2018, abbassando il valore da 6,8% a un 6,6%. E la notizia arriva come conseguenza diretta del rallentamento dell’economia cinese, di cui ha già cominciato a risentire anche il mercato internazionale, come mostrano, per esempio, le revisioni sui conti di Apple arrivate a inizio anno. Un simile rallentamento ...