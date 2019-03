Cile | ecco Cerro Dominador | il simbolo dell’ambiziosa transizione energetica nazionale

Ronaldo no al Real : “Sto bene alla Juve. Italia? Ecco cos’è diffiCile” : Cristiano Ronaldo giura amore eterno alla Juve e allontana le possibili indiscrezioni di un suo potenziale ritorno al Real Madrid dopo il ritorno di Zinedine Zidane. Nessun ritorno a Madrid, ma massima concentrazione per il presente e futuro in maglia bianconera. Ronaldo, intervistato ai microfoni di “Dazn“, ha sottolineato tutta la sua carica anche in […] More

Astronomia : il terremoto in Cile scuote il telescopio - ecco l’effetto “sismografo” [FOTO] : Nella notte del 20 gennaio 2019 Coquimbo, in Cile, ha tremato a causa della forza di un terremoto di magnitudo 6.7. Anche se Coquimbo si trova a 90 chilometri dall’osservatorio La Silla dell’ESO, i suoi effetti sono passati tutt’altro che inosservati. L’immagine a corredo dell’articolo mostra il terremoto registrato dal Rapid Action Telescope for Transient Objects (TAROT), un telescopio progettato per ...

MotoGp – Vinales deludente in Qatar - la spiegazione di Maverick : “ecco perchè oggi è stato diffiCile” : Le parole di Vinales al termine del Gp del Qatar: il commento dello spagnolo dopo il deludente risultato di Losail Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente per la Yamaha, che ha visto ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2019 : tutto faCile per la Pro Recco - un’Ortigia combattiva si arrende per 13-7 : Una performance più che positiva, con molto coraggio e forza di volontà. L’orgoglio però non basta contro una qualità davvero imbarazzante: la Pro Recco vola in finale nella Final Eight di Coppa Italia di Pallanuoto maschile in corso di svolgimento a Bari. Nella prima semifinale i campioni in carica si sono imposti per 13-7 contro i siciliani dell’Ortigia che hanno disputato una partita davvero eccellente, a tratti anche alla pari ...

I cheater infestano Apex Legends : ecco come vincere faCile (e male) nel gioco : Apex Legends, ad ora, può essere tranquillamente definito come la vera sorpresa del 2019 videoludico. Annunciato i primi di febbraio e lanciato lo stesso giorno, il nuovo Battle Royale realizzato da Respawn Entertainment non è solo curato e divertentissimo, ma in un mese è riuscito già ad imporsi. A decine di milioni sono stati i giocatori incuriositi dall'ultima fatica poligonale dagli autori di Titanfall, con il rivale Fortnite ad essere ...

Ecco i nuovi cavi usb - ma riconoscerli sarà diffiCile : (Foto: Intel) Prepariamoci a mettere le mani dispositivi usb capaci di trasferire dati ancora più velocemente: l’Usb Implementers Forum, il consorzio di aziende che si occupa di definire i dettagli tecnici relativi al noto standard, ha appena ufficializzato le specifiche della prossima generazione del sistema di trasferimento dati, la versione 3.2. Di positivo c’è che il nuovo standard — una volta adottato dai produttori — permette ...

Il dado da brodo fatto in casa - ecco la ricetta faCile e salutare : Per evitare di dover ingurgitare tutto il sale contenuto nei cubetti di dado che compriamo al supermercato , converrebbe prepararsi in casa il dado da brodo, ed è più semplice di quanto possa sembrare. Preparazione : basterà affettare 3 carote, 2 coste di sedano, 2 zucchine e 2 cipolle, tritare tutto nel mixer con 2 spicchi d’aglio, basilico e prezzemolo e conservare il composto ottenuto nella vaschetta del ghiaccio in frezeer, per ...

Tutto faCile per il Napoli : un secco 3-1 a Zurigo - gli ottavi a un passo : Tutto facile per il Napoli nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Carlo Ancelotti si impone per 3-1 in casa dello Zurigo e ipoteca la qualificazione agli ottavi della competizione. Il presidente De Laurentiis ha chiesto al Napoli di provare ad arrivare fino in fondo nel

Pallanuoto - Champions League 2019 : tutto faCile per la Pro Recco - 11-6 alla Dinamo Mosca : Otto su otto, a Mosca come a Sori non c’è storia. La Pro Recco domina in lungo e in largo la Champions League di Pallanuoto: fino ad ora non ci sono stati rivali capaci di emulare i campioni d’Italia, che hanno sempre vinto nella fase preliminare della massima competizione europea. Oggi arriva l’ottavo sigillo: in casa i ragazzi di Ratko Rudic si sono imposti per 11-6 sui russi della Dinamo Mosca. L’assenza di Filipovic ...

Maturità 2019 - Bussetti : "Non sarà diffiCile"/ Ministro dell'Istruzione : "Ecco perché cambia l'esame di Stato" : Maturità 2019, Marco Bussetti: "Non sarà difficile". Il Ministro dell'Istruzione poi spiega: "Ecco perché cambia l'esame di Stato"

Cristiana Ciacci - la figlia di Little Tony racconta la sua infanzia diffiCile : “Ecco come mi facevano vivere” : Ospite di Domenica In, Cristiana Ciacci, la figlia del cantante Little Tony, ha ripercorso la sua vita, raccontando a Mara Venier il rapporto con il padre e la sua infanzia difficile. “Mio padre aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico”, ha detto.”Ho avuto delle grandi mancanze affettive“, ammette ...

Italia-Cile calcio femminile - la DIRETTA LIVE. Ecco come vederla in streaming : I Mondiali di calcio femminile e la Nazionale italiana vuol farsi trovare pronta alla fase finale che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Il primo degli incontri in programma sarà contro il Cile, selezione ...