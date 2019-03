Chelsea - Jorginho : “Sarri? Ma che preferito! Vi racconto un episodio” : Chelsea Jorginho SARRI – Diciamolo, è dai tempi di Napoli che Sarri, nella sua formazione ideale, non può fare a meno di Jorginho. Il centrocampista italiano è un perno fondamentale dell’undici sarriano, e spesso e volentieri, a Londra, l’ex Napoli è stato criticato di essere il “golden boy” del tecnico. E’ lo stesso Jorginho che, […] L'articolo Chelsea, Jorginho: “Sarri? Ma che preferito! Vi ...

Chelsea - Jorginho : 'Sarri? Un rapporto normale - non vado a cena con lui' : Jorginho e Maurizio Sarri . Un legame che si è instaurato a Napoli e che si è consacrato definitivamente al Chelsea, quando l'allenatore - appena arrivato allo Stamford Bridge - ha chiesto con ...

Chelsea - Rüdiger consiglia Jorginho : 'Dovresti fare più palestra' : L'inizio scoppiettante, l'arrivo insieme a Sarri dal Napoli e la nuova filosofia calcistica che fa colpo sul mondo della Premier. Poi qualche risultato altalenante, il pesantissimo ko 6-0 contro il City, la finale ci Coppa di Lega persa e ora un morale che, sembra, ritrovato, anche grazie al doppio derby ...

Premier League - Fulham-Chelsea 1-2 : Higuain e Jorginho fanno gioire Sarri : Il Chelsea vince, il Fulham fa un figurone. Il derby di West London ribadisce la superiorità dei Blues imbattuti nella stracittadina dal 19 marzo 2006, ma come era prevedibile, l'esonero di Ranieri ha ...

Il Chelsea batte il Fulham 2-1 - gol di Higuain e Jorginho : In piena corsa Champions Seconda vittoria consecutiva per il Chelsea di Maurizio Sarri che è in piena lotta per il quarto posto fondamentale per l’ingresso in Champions. È sesto ma ha una gara da recuperare contro il Brighton, gara che dovrebbe portare i Blues ad avere un punto di vantaggio sul Manchester United e due sull’Arsenal, e con due lunghezze di ritardo sul Tottenham terzo. Il Chelsea ha battuto in trasferta il Fulham ...

Il City batte il Chelsea ai rigori. Jorginho lo sbaglia. Sarri furioso col suo portiere : Kepa si è rifiutato di uscire Il Manchester City ha vinto la Coppa di Lega in finale contro il Chelsea di Maurizio Sarri. Quattro a tre il punteggio finale. Con errori di Jorginho e David Luiz per il Chelsea, di Sané per il City. La partita è finita 0-0. È stata una partita diversa dal solito. Intelligentemente, Sarri ha cambiato tattica. Ha lasciato Higuain in panchina e ha schierato una squadra molto attendista. Possiamo dire anche che ha ...

Chelsea - tifosi fischiano Jorginho. Kanté lo difende : 'Per noi è fondamentale' : In questa stagione sono 26 partite dal 1' su altrettante giornate quelle giocate dal campione del mondo, imprescindibile tanto per Conte quanto per Sarri. Ma se con il primo giocava da mediano, con ...