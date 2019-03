Champions | stampa spagnola esalta Cr7

Juve Atletico - parla Simeone : la conferenza stampa LIVE prima della Champions : ... David Medina, ha parlato de match di ritorno ai microfoni di Sky Sport: "L'Atletico giocherà arroccato dietro e proverà a colpire in contropiede con la velocità di Morata e Griezmann" CLICCA QUI ...

Champions League – La clamorosa indiscrezione della stampa francese : rissa sfiorata tra il padre di Neymar e Cantona : La rivelazione della stampa francese: rissa sfiorata tra Cantona ed il padre di Neymar dopo la sfida di Champions League tra PSG-United Nervi a fior di pelle nella tribuna vip del Parco dei principi di Parigi in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Manchester United finito con l’eliminazione a sorpresa dei francesi battuti 3-1 con un gol su rigore nei minuti di recupero di ...

Senza Champions Allegri potrebbe salutare - Zidane in pole position per la stampa estera : Con la vittoria di ieri sera al Wanda Metropolitano l'Atletico, oltre ad essersi portato a casa lo scalpo blasonato della Juventus, rischia di dare il là ad un clamoroso valzer delle panchine. Più che la sconfitta in sé, colpiscono e preoccupano le modalità con cui essa è maturata, con i bianconeri mai realmente in partita e con i colchoneros apparsi più squadra e più organizzati rispetto alla compagine di Allegri. Troppo brutta per essere ...

Champions - stampa : ''Atletico mette alle corde la Juve'' : MADRID - 'Este Atletico mete medio'. Dice bene 'Marca'. I colchoneros non soltanto hanno messo paura alla Juventus , ma l'hanno anche dominata mettendo due palloni alle spalle di Szczesny e di ...

La manita di Ronaldo : 'Io 5 Champions - voi 0'. Ma per la stampa 'è nell'abisso' : Una serata non facile. Cristiano Ronaldo va a picco con la Juventus nel suo amaro ritorno a Madrid. Una gara, quella contro l' Atletico , che per l'ex Real è stata complicata anche a livello ...