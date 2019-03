Champions League 2019 | Juventus-Atletico Madrid 3-0 | record assoluto d’incasso per lo

Quarti di finale Champions League - quando si giocano andata e ritorno? Juventus qualificata : sorteggio e possibili avversarie : La Juventus è tra le otto grandi d’Europa, i Campioni d’Italia si sono qualificati ai Quarti di finale della Champions League dopo aver compiuto un’impresa fenomenale contro l’Atletico Madrid: i bianconeri hanno completato la pazzesca remuntada, hanno vinto il match di ritorno per 3-0 dopo aver perso 2-0 nella capitale spagnola e possono continuare a sognare. La Juventus tornerà in campo tra un mese: l’appuntamento ...

Champions League - goleada City : finisce 7-0 contro lo Schalke : MANCHESTER - Per la squadra di Pep Guardiola passeggiata di salute contro lo Schalke 04 nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League . All'Etihad Stadium finisce con un ...

Champions League Juventus-Atletico Madrid 3-0 - il tabellino : TORINO - La Juventus domina e ribalta il risultato dell'andata e batte l' Atletico Madrid 3-0 . Ronaldo assoluto protagonista con una tripletta: il portoghese sblocca al 27' del primo tempo, raddoppia ...

Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale. Brividi inglesi - sogno Porto : La Juventus ha compiuto un’impresa fantasmagorica e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri hanno confezionato uno show inaudito e hanno sconfitto l’Atletico Madrid per 3-0 dopo aver perso l’andata per 2-0, la tripletta di Cristiano Ronaldo ha spedito in orbita i Campioni d’Italia sono entrati tra le otto grandi d’Europa. I ragazzi di Massimiliano Allegri possono continuare a ...

Sorteggio Champions League : data - orario - programma e tv quarti di finale. C’è la Juventus! : La Juventus ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League di calcio 2019 dopo una storica rimonta ai danni dell’Atletico Madrid. A Torino i bianconeri hanno demolito gli spagnoli per 3-0, ribaltando lo 0-2 dell’andata. Decisiva la tripletta di uno scatenato Cristiano Ronaldo, fenomeno indiscusso che, nella serata più importante, ha sfoderato tutta la propria immensa classe. Ed ora? I quarti di finale si ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia vince - ma è il Nizhny a qualificarsi : Serviva una straordinaria impresa alla Reyer Venezia per qualificarsi per i quarti di finale della Basketball Champions League e la squadra di coach De Raffaele per poco non ci è riuscita. Venezia vince al Taliercio contro i russi del Nizhny Novgorod per 84-66, ma non riesce a ribaltare il -23 dell’andata e dunque viene eliminata. Non bastano i 26 punti di uno strepitoso Stefano Tonut, mentre in casa Nizhny sono decisivi i 21 punti di ...

Champions League - tutte le squadre qualificate ai quarti di finale : In attesa degli ultimi due incontri di domani sera, sono sei le squadre già qualificate ai quarti di finale di Champions League Ne mancano solo due, dopodiché sarà definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. A staccare il pass questa sera sono Juventus e Manchester City, riuscite ad eliminare Atletico Madrid e Schalke 04. Nella serata di domani toccherà a Barcellona-Lione e Liverpool-Bayern Monaco ...

VIDEO Manchester City-Schalke 04 7-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Sfida sul velluto per gli inglesi : Devastante il Manchester City, che nel ritorno degli ottavi di Champions League annichilisce per 7-0 lo Schalke 04 dopo aver vinto in trasferta 2-3 in Germania. GLI Highlights DI Manchester City-Schalke 04 7-0 IL VANTAGGIO DI AGUERO #ManchesterCity 1:0 #Schalke / #ChampionsLeague / Round of 16 / 33' #Aguero (pen)#MCIS04 https://t.co/lYistqSFe7 — VIDEOGoals HD (@VIDEOGoalsHD) March 12, 2019 LA DOPPIETTA DI ...

La Juventus si è qualificata ai quarti di finale di Champions League : Doveva rimontare la sconfitta dell'andata, lo ha fatto battendo 3-0 l'Atletico Madrid con una tripletta di Ronaldo in una partita senza storia

Highlights Champions League : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Video Gol e tabellino : Highlights JUVENTUS ATLETICO Madrid – Ci voleva una squadra epica, un Cristiano Ronaldo mostruoso per rimontare il 2-0 del Wanda Metropolitano. E così è stato. La Juventus ha steso l’Atletico Madrid con una partita incredibile. A decidere il match e a portare i bianconeri ai quarti di finale di Champions League è stato proprio CR7 […] L'articolo Highlights Champions League: Juventus-Atletico Madrid 3-0. Video Gol e tabellino ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live : CR7 a segno - la Juventus ci crede! : Risultati Champions League, Diretta gol live score del ritorno degli ottavi in programma oggi, 12 marzo: Juventus Atletico Madrid e Manchester City Schalke.

Volley : Champions League - Civitanova espugna Mosca in cinque set : LA CRONACA DEL MATCH- Formazione in versione europea per De Giorgi, con Bruno-Sokolov, Simon-Stankovic, Juanotorena-Leal, Balaso libero. Bryansky, tecnico Dinamo, in formazione tipo optando per ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol live : in campo a Torino e Manchester! : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, Diretta gol live score del ritorno degli ottavi in programma oggi, 12 marzo: Juventus Atletico Madrid e Manchester City Schalke.

Volley : Champions League - Civitanova sbanca Mosca in rimonta : LA CRONACA DEL MATCH- Formazione in versione europea per De Giorgi, con Bruno-Sokolov, Simon-Stankovic, Juanotorena-Leal, Balaso libero. Bryansky, tecnico Dinamo, in formazione tipo optando per ...