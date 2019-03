Champions | la Juventus ai quarti Super Ronaldo e Atletico ko

Sorteggio Champions - le possibili avversarie della Juventus ai quarti e le stellette di difficoltà. Da evitare il Manchester City : Con ancora negli occhi la splendida serata dell’Allianz Stadium e il 3-0 rifilato all’Atletico Madrid, per la Juventus è già tempo di pensare ai quarti di finale della Champions League 2018/19. Quali saranno, quindi, le possibili avversarie dei bianconeri che saranno presenti nell’urna di Nyon in occasione dei sorteggi di venerdì? Il livello si alza ulteriormente, ma potrebbe esserci qualche incastro tutt’altro che da ...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...

Champions League – Juventus - il pensiero di Cancelo è commovente : “dedico la vittoria a Joao Mario - gli è morto il papà” : Joao Cancelo dedica la vittoria della Juventus al connazionale Joao Mario: il dolce pensiero del terzino verso il giocatore dell’Inter che nelle ultime ore ha perso il papà La Juventus ha firmato una vera e propria impresa. I bianconeri sono riusciti a ribaltare il 2-0 subito all’andata al Wanda Metropolitano, segnando 3 gol all’Atletico Madrid nella gara di ritorno. Tutte a firma di Cristiano Ronaldo. Sul secondo gol ...

Champions League 2019 - Juventus-Atletico Madrid 3-0 : record assoluto d’incasso per lo Stadium - IL TABELLINO : Juventus batte Atletico Madrid 3-0 (1-0). Il TABELLINO. Juventus (3-4-3 ): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Pjanic, Matuidi, Spinazzola (22′ st Dybala); Bernardeschi, Mandzukic (35′ st Kean), Ronaldo. (22 Perin, 4 Caceres, 24 Rugani, 30 Bentancur, 41 Nicolussi). All.: Allegri. Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias (32′ st Vitolo), Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Rodrigo, Koke, Lemar (11′ st Correa); ...

Quarti di finale Champions League - quando si giocano andata e ritorno? Juventus qualificata : sorteggio e possibili avversarie : La Juventus è tra le otto grandi d’Europa, i Campioni d’Italia si sono qualificati ai Quarti di finale della Champions League dopo aver compiuto un’impresa fenomenale contro l’Atletico Madrid: i bianconeri hanno completato la pazzesca remuntada, hanno vinto il match di ritorno per 3-0 dopo aver perso 2-0 nella capitale spagnola e possono continuare a sognare. La Juventus tornerà in campo tra un mese: l’appuntamento ...

Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale. Brividi inglesi - sogno Porto : La Juventus ha compiuto un’impresa fantasmagorica e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri hanno confezionato uno show inaudito e hanno sconfitto l’Atletico Madrid per 3-0 dopo aver perso l’andata per 2-0, la tripletta di Cristiano Ronaldo ha spedito in orbita i Campioni d’Italia sono entrati tra le otto grandi d’Europa. I ragazzi di Massimiliano Allegri possono continuare a ...

Sorteggio Champions League : data - orario - programma e tv quarti di finale. C’è la Juventus! : La Juventus ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League di calcio 2019 dopo una storica rimonta ai danni dell’Atletico Madrid. A Torino i bianconeri hanno demolito gli spagnoli per 3-0, ribaltando lo 0-2 dell’andata. Decisiva la tripletta di uno scatenato Cristiano Ronaldo, fenomeno indiscusso che, nella serata più importante, ha sfoderato tutta la propria immensa classe. Ed ora? I quarti di finale si ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0 - tripletta di Cristiano Ronaldo : i bianconeri rimontano e si qualificano ai quarti di Champions : Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e di nuovo Cristiano Ronaldo. La Juventus lo aveva comprato per serate così e il fenomeno non ha tradito. Nella serata più dura, contro l’avversario più difficile da affrontare per i bianconeri e a livello tattico, il giocatore più forte del mondo ha fatto il giocatore più forte del mondo. Tre gol, due di testa e uno su rigore all’83esimo dopo una straripante discesa di Federico Bernardeschi, e ...

Champions League – Record di spettatori all’Allianz Stadium : sfiorati i 5 milioni d’incasso per Juventus-Atletico Madrid : Record d’incassi per Juventus-Atletico Madrid: all’Allianz Stadum presenti 41 mila spettatori, superati i numeri della sfida contro il Manchester United. Gli incassi sfiorano i 5 milioni Serata di grande calcio all’Allianz Stadium: di scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Juventu e Atletico Madrid. Una partita da dentro o fuori, davvero complicata per i bianconeri che dovranno fare una vera e ...