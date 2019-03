Champions | Juve da grandi imprese europee Leggenda da Bilbao a Roma

Juve - boom delle azioni in Borsa dopo gli ottavi di Champions : Non solo il trionfo sul campo, con la partita perfetta contro l'Atletico, la tripletta di Cristiano Ronaldo e il capolavoro tattico di Allegri. La Juventus il giorno dopo il successo vola anche in ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Il pagellone della Juventus stellare di Champions : Ronaldo e Allegri su tutti : La Torino bianconera, questa mattina, ha avuto il più dolce dei risvegli dopo la roboante vittoria per 3 a 0 degli uomini di Allegri sull'Atletico Madrid. Il passaggio del turno della Vecchia Signora ha i connotati dell'impresa storica, mai nessuna squadra italiana era stata in grado di rimontare un 2 a 0 maturato al passivo nel match di andata. Nella notte dell'Allianz Stadium la Juventus ha giocato la partita perfetta concedendo le briciole ...

Champions League - Enzo Bucchioni : 'Allegri e la juve hanno vinto a tavolino' : La partita di Champions League di ieri sera all'Allianz Stadium di Torino è stata a dir poco epica. Certamente una parte importante di questa strepitosa vittoria va attribuita a Cristiano Ronaldo che, come titolava in prima pagina questa mattina la "Gazzetta dello Sport" si è abbattuto su un inconsistente e inconcludente Atletico di Madrid come una vera "ira di Dio". Tanto che il giornalista Enzo Bucchioni, commentando la rimonta bianconera ...

Sorteggi Champions : tv - streaming e orario. Data e qualificate : chi affronterà la Juventus? : Il Sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio si svolgerà venerdì 15 marzo alle ore 12.00, sarà l’urna di Nyon a svelare gli accoppiamenti del secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le otto squadre qualificate attendono di scoprire quali saranno le avversarie che dovranno affrontare e contestualmente si definirà anche il tabellone per le future semifinali, l’estrazione ...

Juventus - i giocatori festeggiano anche su Instagram dopo la rimonta Champions : Ieri sera, la Juventus è riuscita a fare una grande rimonta europea e ha ribaltato il 2-0 dell'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. I bianconeri all'Allianz Stadium hanno fatto la partita perfetta non sbagliando nulla e così hanno vinto per 3-0 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, riuscendo ad accedere ai quarti di finale della principale competizione europea. Al termine della gara si è scatenata la gioia di tutti i ...

Champions League - quanti soldi ha guadagnato la Juventus con la qualificazione ai quarti? Cifra da capogiro e il titolo vola in Borsa : L’impresa realizzata ieri sera dalla Juventus continua ad avere grande eco nel mondo sportivo e non solo, i Campioni d’Italia hanno sconfitto l’Atletico Madrid e hanno completato un’autentica rimonta dopo aver perso l’andata degli ottavi di finale per 2-0. I bianconeri sono entrati tra le otto grandi d’Europa e possono proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale, il successo di ieri ...

Champions Sky Sport - ascolti record per diretta esclusiva Juventus - Atletico Madrid : Serata da record per la UEFA Champions League in esclusiva su Sky Sport: il match Juventus-Atletico Madrid, in onda dalle 21, è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474...

Champions League 2019 : si chiudono gli ottavi - riflettori su Juventus-Atletico Madrid. Ecco il programma TV : Allegri e Ronaldo Dopo Ajax, Tottenham, Porto e Manchester United, si completano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le altre quattro squadre che staccano il pass per i quarti. Tra queste spera ancora di esserci la Juventus, chiamata all’impresa di ribaltare il 2 a 0 di Madrid ad opera dell’Atletico. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match tra Bayern Monaco e Liverpool, trasmesso anche ...

La Juve di FantaRonaldo ora può vincere la Champions : Contro tutto e tutti, la cabala e i precedenti, la sconfitta 2-0 dell'andata, la forza in difesa della squadra di Simeone, le voci di mercato, "Allegri vattene", Ronaldo con il fiatone, "ma quale impresa?!".Stimolata nell'orgoglio, la Juventus ha disputato contro l'Atletico Madrid la partita perfetta, 3-0, quarti conquistati con acciaio e bellezza, tripletta di un Cristiano Ronaldo immenso, imprendibile e imprevedibile, un vero ...

Juventus-Atletico Madrid - l'Europa celebra Ronaldo : 'Cristiano re della Champions' : La stampa europea celebra la Juventus di Cristiano Ronaldo, protagonista dell'impresa allo stadium contro l'Atyletico Madrid in Champions. Titoloni su tutte le testate sportive e non. Cristiano è il ...

Champions League - la reazione del web dopo l’impresa della Juventus [FOTO] : 1/9 Foto Instagram ...

Sorteggi Champions League - preferenze e squadre da evitare : la Juventus attende Nyon : Sorteggi Champions League alle porte, venerdì in quel di Nyon la Juventus conoscerà la sua prossima avversaria ai quarti di finale Sorteggi Champions League, venerdì a Nyon la Juventus conoscerà la sua avversaria ai quarti di finale della competizione. Da quest’anno i Sorteggi cambieranno, dato che verrà definito tutto il tabellone, comprese le future avversarie in semifinale. I bianconeri, dopo la remuntada clamorosa di ieri contro ...

Champions League - impresa Juve : il mondo ai piedi di Ronaldo. Le reazioni della stampa : I bianconeri ribaltano l'Atletico Madrid allo Stadium e, grazie a un 3-0 netto, volano ai quarti di finale di Champions League. Protagonista assoluto del match Cristiano Ronaldo, 124 gol in Champions,,...