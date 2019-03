Champions | Juve-Atletico Madrid 3-0 | Ronaldo show | tripletta!

Ronaldo : “La Juve mi ha preso per serate così - questa è la mentalità da Champions” : E’ l’eroe di stasera, è la gara con cui ha definitivamente conquistato il popolo bianconero. Cristiano Ronaldo trascina la Juve alla vittoria e al passaggio del turno con una splendida tripletta. Le sue parole a Sky: “Serata speciale, partita speciale. Siamo stati fantastici, ma sapevamo di potercela fare. questa è la mentalità da Champions, così si vincono le gare. Mai da queste parti si era vista un’impresa del ...

Champions : Bonucci “La Juve ci ha messo i coglioni” : “Abbiamo zittito un sacco di gente; ci davano per morti. Noi stasera ci abbiamo messo i coglioni”. Così Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport dopo la strepitosa rimonta in Champions League contro l’Atletico. “E’ una grande serata per il popolo Juventino. Noi abbiamo risposto sul campo, se ne sono dette tante in questi giorni, ma la Juve risponde sul campo. Quello che è stato detto ci tocca a livello umano e a ...

Champions League 2019 - Juventus-Atletico Madrid 3-0 : record assoluto d’incasso per lo Stadium - IL TABELLINO : Juventus batte Atletico Madrid 3-0 (1-0). Il TABELLINO. Juventus (3-4-3 ): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Pjanic, Matuidi, Spinazzola (22′ st Dybala); Bernardeschi, Mandzukic (35′ st Kean), Ronaldo. (22 Perin, 4 Caceres, 24 Rugani, 30 Bentancur, 41 Nicolussi). All.: Allegri. Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias (32′ st Vitolo), Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Rodrigo, Koke, Lemar (11′ st Correa); ...

Quarti di finale Champions League - quando si giocano andata e ritorno? Juventus qualificata : sorteggio e possibili avversarie : La Juventus è tra le otto grandi d’Europa, i Campioni d’Italia si sono qualificati ai Quarti di finale della Champions League dopo aver compiuto un’impresa fenomenale contro l’Atletico Madrid: i bianconeri hanno completato la pazzesca remuntada, hanno vinto il match di ritorno per 3-0 dopo aver perso 2-0 nella capitale spagnola e possono continuare a sognare. La Juventus tornerà in campo tra un mese: l’appuntamento ...

Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale. Brividi inglesi - sogno Porto : La Juventus ha compiuto un’impresa fantasmagorica e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri hanno confezionato uno show inaudito e hanno sconfitto l’Atletico Madrid per 3-0 dopo aver perso l’andata per 2-0, la tripletta di Cristiano Ronaldo ha spedito in orbita i Campioni d’Italia sono entrati tra le otto grandi d’Europa. I ragazzi di Massimiliano Allegri possono continuare a ...

Sorteggio Champions League : data - orario - programma e tv quarti di finale. C’è la Juventus! : La Juventus ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League di calcio 2019 dopo una storica rimonta ai danni dell’Atletico Madrid. A Torino i bianconeri hanno demolito gli spagnoli per 3-0, ribaltando lo 0-2 dell’andata. Decisiva la tripletta di uno scatenato Cristiano Ronaldo, fenomeno indiscusso che, nella serata più importante, ha sfoderato tutta la propria immensa classe. Ed ora? I quarti di finale si ...

Highlights Champions League : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Video Gol e tabellino : Highlights JUVENTUS ATLETICO Madrid – Ci voleva una squadra epica, un Cristiano Ronaldo mostruoso per rimontare il 2-0 del Wanda Metropolitano. E così è stato. La Juventus ha steso l’Atletico Madrid con una partita incredibile. A decidere il match e a portare i bianconeri ai quarti di finale di Champions League è stato proprio CR7 […] L'articolo Highlights Champions League: Juventus-Atletico Madrid 3-0. Video Gol e tabellino ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0 - tripletta di Cristiano Ronaldo : i bianconeri rimontano e si qualificano ai quarti di Champions : Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e di nuovo Cristiano Ronaldo. La Juventus lo aveva comprato per serate così e il fenomeno non ha tradito. Nella serata più dura, contro l’avversario più difficile da affrontare per i bianconeri e a livello tattico, il giocatore più forte del mondo ha fatto il giocatore più forte del mondo. Tre gol, due di testa e uno su rigore all’83esimo dopo una straripante discesa di Federico Bernardeschi, e ...