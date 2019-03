Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci | Salvini | “Non ho mai visto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “A Milano ho aiutato e accompagnato tanti a farlo, ma io non ho mai‘L’ultima cena’ dida: sarà un’occasione per recuperare e di crescita anche per me“. A ‘confessarlo’ il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo, alla conferenza stampa di presentazione delleper i 500dida. “Annuncio che stiamo lavorando con l’ambasciatore francese per riprenderci la Gioconda… – ha scherzato poi il vicepremier – intanto andrò a vedere ‘L’ultima cena’, per andare a Parigi a vedere la Gioconda mi servirà un po’ di tempo in più“.ha ricordato gli episodi della sua gioventù tra i navigli di Milano, auspicando che la città meneghina “torni a essere come una città d’acqua, bella e pulita, contemplando ...

andreabettini : Buon compleanno World Wide Web. Ecco il link per seguire le celebrazioni al CERN, dove fu inventato 30 anni fa… - Viminale : #vigilidelfuoco #6marzo evento all'Isa sulle celebrazioni per gli 80 anni del Corpo nazionale con il ministro… - interismo100 : RT @OrraStefano: Comunque le celebrazioni per la vittoria della champions League juventina mi sembrano iniziate troppo presto, il vero Re q… -