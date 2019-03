Castlevania Anniversary Collection è stato classificato in Australia

eurogamer

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Come segnala Gematsu, insarebbeun titolo chiamato "" di Konami.celebrerà il suo 33° anniversario nel 2019. Il primo episodio della serie, intitolato semplicemente, èlanciato per Famicom il 26 settembre 1986 in Giappone.Un titolo con il nome "" deve ancora essere annunciato in via ufficiale.Leggi altro...

GianlucaOdinson : Castlevania Anniversary Collection spunta nella rating board australiana - Everyeye : Una misteriosa 'Castlevania Anniversary Collection' è stata classificata in Australia - this_cool_boy_ : Una misteriosa 'Castlevania Anniversary Collection' è stata classificata in Australia -