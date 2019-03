Casting per il sequel della serie tv di Rai Uno ' L' amica geniale' e per GiZa Eventi

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019)tuttora aperti per la ricerca di comparse per iltv dal titolo L', in onda su Rai Uno. Sono inoltre in corso le selezioni di hair models per alcune iniziative correlate all'agenziaStoria del Nuovo Cognome Sono in corso nuove selezioni per la realizzazione delde L', la notatelevisiva di grande successo in onda su Rai Uno. Il titolo provvisorio è Storia del Nuovo Cognome, sempre per la regia di Saverio Costanzo e prodotta da Wildside. Attualmente si cercano comparse per alcune riprese da effettuarsi a Gaeta, orientativamente da metà giugno a metà luglio. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni e bambini e bambine tra i 6 e i 13 anni. Gli interessati possono presentarsi direttamente mercoledì 20 marzo a Gaeta, presso il Palazzetto dello Sport, ...

