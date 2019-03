Caso Giulia Sarti | la solidarietà del mondo politico ' Diffondere foto che riguardano la

Giallo sul mancato servizio de Le Iene sul Caso Giulia Sarti e dell'ex compagno : C'è un vero e proprio mistero che aleggia sul programma Mediaset de Le Iene. Secondo la scaletta, domenica sera, sarebbe dovuto andare in onda il servizio su ' Rimborsopoli ' diretto da Filippo Roma , ...

Caso Rimborsi M5s - archiviato il fascicolo sull'ex di Giulia Sarti : Il gip di Rimini Benedetta Vitolo ha disposto l'archiviazione del fascicolo su Andrea Bogdan Tibusche, denunciato dall'ex compagna Giulia Sarti, deputata del M5s. L'accusa nei confronti dell'uomo era ...

Caso Sarti - l'ex : 'Non pagava nemmeno i contributi'. Ma Giulia : 'Mi ha fregato' : ROMA 'Sono la vittima di questa storia, credetemi. Ma voglio tutelare il M5S: ecco perché mi sono fatta da parte. Sto vivendo un incubo'. Il posto di Giulia Sarti rimane vuoto al quarto piano di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Di Maio sul Caso Giulia Sarti - 27 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Di Maio sul caso Giulia Sarti "Stiamo valutano la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle", 27 febbraio 2019,

M5S - Caso rimborsi : Giulia Sarti si autosospende e nelle chat spunta il nome di Casalino : Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, travolta dal caso "mancati rimborsi" (denunciato diversi mesi fa dalla trasmissione Le Iene) si è autosospesa dal partito e ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera. La grillina aveva accusato, e denunciato, l'ex compagno Bogdan Andrea Tibusche (conosciuto sui social anche come Andrea De Girolamo) di averle sottratto soldi dal conto. L'uomo ha svelato il retroscena politico ...

La deputata del M5S Giulia Sarti ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia e si è sospesa dal partito per il Caso dei mancati rimborsi : La deputata del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera e si è autosospesa dal partito per il caso dei mancati rimborsi denunciato a inizio 2018 dalle Iene. Sarti era uno dei parlamentari

Caso rimborsi - Giulia Sarti : mi autosospendo dal M5S - : La deputata fa un passo indietro dopo che è stata depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del suo ex fidanzato, da lei denunciato in relazione alla vicenda dei mancati bonifici ...

Caso rimborsi - Giulia Sarti : mi autosospendo dal M5S - : La deputata fa un passo indietro dopo che è stata depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del suo ex fidanzato, da lei denunciato in relazione alla vicenda dei mancati bonifici ...

Caso rimborsi - Giulia Sarti : mi autosospendo dal M5S - : La deputata ha deciso di fare un passo indietro alla notizia che è stata depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del suo ex fidanzato, da lei denunciato in relazione alla ...

Caso rimborsi - Giulia Sarti si autosospende dal M5s : "A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente ...

Caso restituzioni M5s - per procura la deputata Giulia Sarti non fu derubata da ex fidanzato : Per la procura di Rimini la deputata M5s Giulia Sarti non fu ‘derubata’ dall’ex fidanzato Andrea Tibusche Bogdan, 32enne consulente informatico. Come riporta la stampa locale è stata infatti depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo, per appropriazione indebita, nato dalle denuncia della presidente della commissione Giustizia della Camera alla squadra mobile di Rimini, con una particolareggiata querela in cui si ...

Caso restituzioni M5s - per procura la deputata M5s Giulia Sarti non fu derubata da ex fidanzato : Per la procura di Rimini la deputata M5s Giulia Sarti non fu ‘derubata’ dall’ex fidanzato Andrea Tibusche Bogdan, 32enne consulente informatico. Come riporta la stampa locale è stata infatti depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo, per appropriazione indebita, nato dalle denuncia della presidente della commissione Giustizia della Camera alla squadra mobile di Rimini, con una particolareggiata querela in cui si ...

Caso Diciotti - Giulia Bongiorno : “Ho detto io a Matteo Salvini di sfruttare l’immunità” : Il ministro per la Pa, Giulia Bongiorno, ammette di essere stata lei a consigliare a Matteo Salvini di evitare il processo sul Caso Diciotti: "Se si fosse fatto processare sarebbe stato assolto, ma sarebbe rimasto sotto processo per dieci anni e nel frattempo sarebbe stato sempre additato. Sono stata io a consigliare di non rinunciare all'immunità".Continua a leggere

Caso Diciotti - Giulia Bongiorno : "Salvini? Non rischia nulla" : "Nel Caso della nave Diciotti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non rischia nulla". Giulia Bongiorno ne è più che sicura. Il ministro della Pubblica amministrazione è stata ospite di Tagadà, su La7, e nel corso del suo intervento in trasmissione ha così commentato la richiesta a procedere per il vicepremier avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania."Salvini non rischia nulla, perché credo che sia innegabile che le sue decisioni sono ...