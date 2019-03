Carabinieri Milano arrestano coppia trafficanti con 9 kg eroina

Sabato a Milano concerto del complesso corale Voci d’Argento dell’Associazione Carabinieri : Sabato 2 marzo si svolgerà a Milano , presso il teatro San Cipriano in via Carlo d’Adda 31, il concerto del complesso corale “ Voci d’Argento ”, coro della sezione Milano Porta Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri . Il complesso corale si esibirà sotto la direzione di Mindaugas Murza e del maestro concertatore Mauro Quartieri. E’ prevista la partecipazione del soprano Vittoria Kim e del basso Luciano Andreoli....Continua a leggere

Milano : omicidio Rozzano - Carabinieri stanno ascoltando testimoni : Milano , 26 feb. (AdnKronos) - Continuano le indagini sull' omicidio di Antonio Crisanti, il 64enne ucciso ieri a Rozzano , nell'hinterland milanese, da un 35enne che contro di lui ha esploso quattro colpi di arma da fuoco. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni per tentare di ricostruire i motivi

Milano - per omicidio a Rozzano due uomini si sono costituiti ai Carabinieri : Si sono costituiti ai carabinieri i presunti due killer di Antonio Crisanti, l’uomo di 63 anni ucciso ieri pomeriggio nel parchetto accanto al supermercato “Il Gigante” in viale Lazio a Rozzano , comune a sud di Milano . Accompagnati dal proprio avvocato, si sono presentati alla tenenza di Rozzano Emanuele Spavone, di 35 anni, e Achille Mauriello, di 27. Il primo è ritenuto l’autore materiale che ha esploso i cinque colpi di calibro ...

Milano - banda prova a rapinare farmacia ma i Carabinieri sventano il colpo : ecco come riescono a bloccare i malviventi : Tre rapinatori sono stati arrestati dai Carabinieri mentre stavano mettendo a segno una rapina in una farmacia di Milano , armati di taglierino. I tre, tutti con precedenti penali e di età compresa tra i 41 e i 27 anni, lo scorso 30 gennaio avevano già rapinato una sala giochi a Bovisio Masciago (Monza), sempre minacciando i presenti con un taglierino. Partendo da quell’episodio, i Carabinieri della compagnia di Desio (Monza) hanno iniziato ...

Milano - Carabinieri sequestrano deposito irregolare di rifiuti speciali : “Poteva ospitare 117 tonnellate - ce n’erano 2450” : Un deposito irregolare di rifiuti speciali è stato scoperto dai carabinieri del Noe di Milano in un’area industriale nei pressi degli svincoli autostradali dell’A4, alle spalle dei parcheggi dell’ex area Expo. I rifiuti, “2.450 tonnellate al posto delle 117 che erano autorizzate”, erano all’interno della sede di una regolare attività di stoccaggio. I militari, insieme agli agenti della Polizia locale, hanno sequestrato l’area, in via ...