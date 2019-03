Cancellata per sbaglio la storica scritta ' Vota Garibaldi' del 1948

Storica scritta e meta turistica scambiata per un graffito : due impiegati del comune di Roma l’hanno Cancellata : Hanno scambiato una Storica scritta delle elezioni del 1948 per un graffito qualunque e lo hanno cancellato: è successo alla Garbatella, quartiere Storicamente “rosso” di Roma, dove una squadra del Campidoglio ha ricoperto la nota scritta in vernice rossa “Vota Garibaldi” di via Basilio Brollo che invitava a votare per il Fronte popolare nelle storiche elezioni che sancirono l’affermazione della Democrazia ...

Vincent D’Onofrio : ‘Daredevil Cancellata? Spero che la Marvel tiri fuori un modo per rifarla’ : “Spero che la Marvel inventi qualcosa per farlo ancora“: così Vincent D’Onofrio ha commentato la possibilità che, dopo la cancellazione da Netflix, la serie Daredevil e tutte le altre a essa collegate, possano risorgere presso un altro provider. Si parla di Hulu, si parla della piattaforma streaming che lancerà la Disney ma, independentemente da dove sarà, un’eventuale quarta stagione certamente troverà ad accoglierla uno ...

Chiude Il Paradiso delle signore : la soap opera sarà Cancellata dal palinsesto di Raiuno : Brutte notizie in arrivo per tutti i fan della soap opera Il Paradiso delle signore che quest'anno ha debuttato nella versione 'daily' dopo le prime tra stagioni trasmesse in prime time su Raiuno. Uno sforzo produttivo elevato per mamma Rai, dato che complessivamente la versione quotidiana del Paradiso sarebbe costata più di 25 milioni di euro e proprio per questo motivo si era vociferato di una possibile chiusura definitiva e, quindi, di una ...

LIVE Sci alpino - SuperG Rosa Khutor 2019 in DIRETTA : Cancellata la gara in Russia per il meteo sfavorevole : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuperG di Rosa Khutor 2019, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Purtroppo non giungono buone notizie da Rosa Khutor (Russia), sulle nevi che sono state teatro delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014. La fittissima nevicata che si è abbattuta negli ultimi giorni, infatti, ha avuto delle conseguenze nefaste relativamente alla disputa del programma di gare della Coppa del Mondo di sci ...

Suburra : un flop di ascolti per Rai - Cancellata la prima serata : L'amatissima serie si è rivelata una delusione per Rai 2, a rischio cancellazione, è "in prova" nella seconda serata del lunedì.

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Cancellata la discesa di Sochi - spazio a due superG. Il nuovo programma e gli orari : A causa della troppa neve caduta negli ultimi giorni, il programma delle gare a Rosa Khutor è stata letteralmente rivoluzionato. La tappa valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino prevedeva inizialmente una discesa e un superG ma le condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere il calendario degli eventi sulla pista olimpica di Sochi. In Russia assisteremo dunque a due superG, la discesa è stata definitivamente cancellata: ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa libera Cancellata a Garmisch sarà recuperata a Kvitfjell : Si arricchisce il fine settimana di Coppa del Mondo maschile di sci alpino in programma a Kvitfjell ad inizio marzo: alla discesa libera ed al supergigante già in programma si aggiunge il recupero della discesa libera cancellata ad inizio febbraio a Garmisch per le avverse condizioni meteo. In Norvegia dunque si disputeranno due discese ed un superG. cancellata la prova cronometrata prevista per venerdì 1, quando si terrà la gara, gli atleti ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : la gara a squadre mista Cancellata per il forte vento : Deve essere rimandato il debutto in Coppa del Mondo della gara a squadre mista di Snowboardcross. Dopo la prima storica apparizione ai Mondiali, oggi a Feldberg (Germania) non è stato possibile disputare la competizione a causa del maltempo. Le forti raffiche di vento hanno infatti costretto gli organizzatori a cancellare la gara a squadre mista prevista per le ore 10.00. In gara ci sarebbero dovute essere ben tre coppie azzurre: la prima ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Cancellata la prova della discesa valida per la combinata - il maltempo domina ad Are : Il maltempo continua a imperversare ad Are dove si stanno disputando i Mondiali 2019 di sci alpino, in terra svedese neve e nebbia hanno reso molto complicata la discesa libera maschile di oggi e proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di annullare la prova cronometrata della discesa in vista della combinata maschile che era originariamente in programma domani alle ore 10.30. Al momento resta confermata la discesa libera ...

Sci - la discesa libera di Garmisch Cancellata per maltempo : Ancora il maltempo a modificare il calendario della Coppa del Mondo di sci. La fitta nevicata delle ultime ore ha costretto gli organizzatori a cancellare la discesa libera in programma oggi alle 11.

