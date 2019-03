Campionati Nazionali Universitari | il Cus Molise stende il Tor Vergata

Taekwondo - Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019 : in palio a Pisa i primi titoli nazionali della stagione - diversi azzurri di punta in gara : Il primo grande appuntamento stagionale per il Taekwondo a livello nazionale andrà in scena questo fine settimana presso il Palazzetto dello Sport di Pisa. Tra sabato 2 e domenica 3 marzo si terranno infatti i Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019. L’evento metterà di fronte gli atleti nello otto Categorie di peso del programma olimpico: -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg in campo femminile; -58 kg, -67 kg, -80 kg e +80 kg al maschile. ...

Skeleton - Campionati Italiani Assoluti 2019 : titoli nazionali per Valentina Margaglio ed Amedeo Bagnis : Certe occasioni bisogna coglierle al volo, ed è quel che ha fatto Amedeo Bagnis che, approfittando dell’assenza di Joseph Luke Cecchini e Mattia Gaspari, ha vinto i Campionati Italiani Assoluti di Skeleton, disputati sulla pista austriaca di Igls. Quarto titolo consecutivo invece tra le donne per Valentina Margaglio. Nella gara maschile, con sei atleti al via, Amedeo Bagnis ha chiuso in 1’47″88 ed ha preceduto di ...

Lotta libera e femminile - Campionati italiani Ostia 2019 : assegnati i titoli nazionali. Frank Chamizo dà forfait - conferme per Conyedo e Davidovi : Si sono conclusi ad Ostia i campionati italiani di Lotta libera e femminile: questi i verdetti del PalaPellicone. Nella Lotta femminile si conferma Dalma Caneva nei -72 kg, mentre nei -76 kg vince Enrica Rinaldi. Nei -59 kg successo di Morena De Vita, mentre nei -50 kg si impone Emanuela Liuzzi. Nei -62 kg infine affermazione per Aurora Campagna. Nella Lotta libera conferma nei -97 kg per l’italo-cubano Abraham Conyedo, che supera in ...

Lotta greco-romana - Campionati Italiani Assoluti 2019 : assegnati dieci titoli nazionali con Daigoro Timoncini a segno nei -97 kg : Si sono conclusi i Campionati Assoluti Italiani 2019 di Lotta greco-romana, disputatisi questo fine settimana al PalaPellicone di Ostia. dieci titoli nazionali assegnati nell’arco di due giorni molto spettacolari e ricchi di combattimenti di buon livello, tra cui la semifinale dei -97 kg tra Daigoro Timoncini e Nikoloz Kakhelashvili in cui ha avuto la meglio il tre volte olimpionico a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Timoncini si è ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Americani : Nathan Chen trionfa - Alysa Liu incanta a tredici anni : La bellissima Little Caesars Arena di Detroit (Michigan), ha ospitato la scorsa settimana i Campionati Nazionali Americani di Pattinaggio artistico, evento che arriva a pochi giorni dall’inizio dei Four Continents, quest’anno in programma presso ad Anaheim (California) dal 5 al 10 febbraio. Nelal specialità del singolo femminile il titolo è andato alla giovanissima tredicenne Alysa Liu, pattinatrice di grande talento che ha atterrato ...

Campionati Nazionali Universitari. Senza risorse dovremmo cedere candidatura ad altra città : L'Aquila - “Abbiamo tempo fino a marzo per reperire le risorse finanziarie per ospitare i Campionati Nazionali universitari all’Aquila, altrimenti rischiamo di dover cedere la candidatura ad un’altra città”. È l’ultimatum che lancia il presidente del Centro universitario sportivo (Cus) regionale e dell’Aquila, Francesco Bizzarri, in seguito alle risultanze di un summit che si è svolto nei giorni scorsi in occasione dei ...