Campionati italiani di ciclismo su strada : dal 28 al 30 giugno nell’Appennino parmense : ciclismo: dal 28 al 30 giugno nell’Appennino parmense si disputeranno i Campionati italiani su strada Una grande tradizione che si rinnova. L’Emilia-Romagna, terra di grandi campioni – da Ercole Baldini a Vittorio Adorni, fino a Marco Pantani, per citarne solo alcuni – è protagonista della stagione ciclistica 2019. Dal 28 al 30 giugno prossimi, gli atleti del pedale si daranno appuntamento in Alta Val Taro, ...

Regione : Sport e Turismo. Lama Mocogno - Mo - dall'8 al 10 marzo ospiterà i Campionati italiani di sci di fondo Under 14 e la Coppa Italia Sportful ... : Lo Sport e, in particolare, i grandi eventi-ha proseguito l'assessore- sono un potente veicolo di promozione del territorio in chiave turistica. Di qui il nostro impegno per ospitare nel 2019 ...

Arti Marziali : ottimo 11° posto per l'atleta matuziano Nicolò Mediati ai Campionati italiani Cadetti di Judo : La grande soddisfazione è vedere ogni mese bambini nuovi che si avvicinano e si innamorano di questo sport meraviglioso e completo che li fa crescere sani e con principi fondamentali '. Il tecnico e ...

Tiro con l'arco - sette medaglie per atleti sampietrani ai Campionati italiani : SAN PIETRO VERNOTICO - Ai campionati italiani indoor di Rimini del 23 e 24 febbraio scorsi, gli 'Arcieri Amici di Reno' di San Pietro Vernotico hanno dominato la scena conquistano ben sette medaglie. ...

Taekwondo - Campionati italiani Categorie Olimpiche 2019 : tante conferme e qualche sorpresa in vista dei prossimi appuntamenti : Si sono svolti in questo fine settimana presso il Palazzetto dello Sport di Pisa i Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019, primo grande appuntamento della stagione per il Taekwondo italiano. La competizione ha visto gli atleti gareggiare nelle otto Categorie di peso (quattro maschili e quattro femminili) presenti nel programma olimpico. L’evento ha rappresentato una conferma per diversi esponenti di spicco della Nazionale italiana, ...

Taekwondo - Campionati italiani Categorie Olimpiche 2019 : nella seconda giornata esultano Botta - Milani - Ciuchitu e Giacomini : seconda ed ultima giornata di gare a Pisa per i Campionati Italiani di Taekwondo per Categorie Olimpiche. Oggi sul tatami si sono svolti i combattimenti delle restanti quattro Categorie di peso: -80 kg e +80 kg maschili, -67 kg e +67 kg femminili. Andiamo a scoprire i protagonisti odierni. Partiamo dai -80 kg dove rispetta il pronostico Roberto Botta (Esercito), che conquista il titolo battendo in finale Gianluca De Rosa (Olimpo Futurama Tkd) ...

Judo - Luigi Centracchio medaglia d'argento ai Campionati italiani Cadetti : Nella stessa manifestazione, da segnalare la partecipazione di altri atleti della Champion Sport Team di Isernia. Antonio Ciallella, nella categoria -81 Kg, ha vinto due incontri nella pool di ...

Tennistavolo - Campionati italiani Assoluti Bolzano 2019 : conferma di Giorgia Piccolin - torna a vincere Leonardo Mutti : Giorgia Piccolin si conferma campionessa d’Italia di Tennistavolo, ma quest’anno per la prima volta lo fa con le insegne dell’Esercito, mentre al maschile torna sul tetto nazionale Leonardo Mutti, dell’Aeronautica Militare, che in finale supera il fratello Matteo in maniera anche abbastanza netta. A Bolzano sono stati assegnati oggi i titoli del pongismo tricolore: nel torneo femminile Giorgia Piccolin (Centro Sportivo ...

Taekwondo - Campionati italiani Categorie Olimpiche 2019 : Sofia Zampetti ed Erica Nicoli non tradiscono le attese nella prima giornata : Si è conclusa la prima giornata di gare presso il Palazzetto dello Sport di Pisa dove si stanno svolgendo i Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019, primo grande appuntamento della stagione per il Taekwondo italiano. La manifestazione raccoglie quasi 160 atleti, provenienti dall’intero territorio nazionale e suddivisi nelle otto Categorie di peso del programma olimpico: -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg in campo femminile; -58 kg, -68 ...

Ciclismo su pista - al velodromo Francone i Campionati italiani giovanili 2019 : A pochi chilometri da Torino si disputeranno i campionati italiani giovanili 2019 di Ciclismo su pista Il Canavese e il Piemonte continuano ad essere protagonisti anche nel Ciclismo su pista. Per la terza volta nella sua storia e per il secondo anno consecutivo il velodromo Francone di San Francesco al Campo, a pochi chilometri da Torino, ospiterà quest’estate i campionati italiani giovanili di Ciclismo su pista. La Federazione ...

Taekwondo - Campionati italiani Categorie Olimpiche 2019 : in palio a Pisa i primi titoli nazionali della stagione - diversi azzurri di punta in gara : Il primo grande appuntamento stagionale per il Taekwondo a livello nazionale andrà in scena questo fine settimana presso il Palazzetto dello Sport di Pisa. Tra sabato 2 e domenica 3 marzo si terranno infatti i Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019. L’evento metterà di fronte gli atleti nello otto Categorie di peso del programma olimpico: -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg in campo femminile; -58 kg, -67 kg, -80 kg e +80 kg al maschile. ...

Tre titoli italiani per la Virtus Buonconvento ai Campionati italiani di nuoto salvamento : Dopo i bellissimi risultati dei Campionati Regionali di Categoria la Virtus Buonconvento si è trasferita a Riccione per prendere parte ai nazionali di nuoto salvamento. Le femmine della categoria ...

Asd Judo Frascati - Licenziato vola ai Campionati italiani Cadetti : «Cercherò di dare il massimo» : Roma – L’Asd Judo Frascati avrà un suo rappresentante anche ai prossimi campionati italiani Cadetti, in programma sabato al PalaPellicone di Ostia. Si tratta di Alfonso Licenziato, atleta classe 2002 che nella prova di qualificazione andata in scena domenica scorsa al PalaGelsomini di Roma è riuscito a conquistare il terzo posto nella categoria 66 chili. «Sono contento per questa qualificazione anche perché non ero al meglio della ...