Calenda su suo figlio | È affascinato dal comunismo italiano | ma guarirà

Calenda su suo figlio minore : 'È affascinato dal comunismo italiano - ma guarirà' : "Renzi deve decidere cosa vuole. Per esempio, se vuole fondare un suo partito: lo farà dopo le Europee. Ma siamo molto diversi, in questo. Lui rimane nella logica di una politica che interviene poco e si ritaglia un compito molto... motivazionale. Io, esattamente l'opposto Voglio un'azione molto meno evocativa: noi dobbiamo dare diritto di cittadinanza alla paura, e ...

Calenda su suo figlio minore : "È affascinato dal comunismo italiano - ma guarirà" : "Renzi deve decidere cosa vuole. Per esempio, se vuole fondare un suo partito: lo farà dopo le Europee. Ma siamo molto diversi, in questo. Lui rimane nella logica di una politica che interviene poco e si ritaglia un compito molto... motivazionale. Io, esattamente l'opposto Voglio un'azione molto meno evocativa: noi dobbiamo dare diritto di cittadinanza alla paura, e dobbiamo intervenire contro le disuguaglianze. Lui ha in mente una ...

Calendario Serie A 26^ giornata : spiccano due big match - il Milan ospita il Sassuolo : Il prossimo turno di campionato coinciderà con la 26^ giornata di Serie A. Molte le partite interessanti, ma su tutte spiccano due big match. Il primo, che si giocherà al sabato, sarà il derby della Capitale tra Lazio e Roma; il secondo, invece, sarà il posticipo domenicale e vedrà scendere in campo Napoli e Juventus. Prossimo turno Serie A: il Calendario della 26^ giornata Questo il Calendario completo, con date, orari e partite del 26° ...

Carlo Calenda dice che forse il vecchio centrosinistra va lasciato “al suo destino” : Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico e oggi semplice iscritto del Partito Democratico, ha suggerito su Twitter che il centrosinistra debba ricostruirsi intorno a un soggetto politico nuovo, lasciando «il vecchio centrosinistra e cespugli vari», cioè con ogni evidenza

Carlo Calenda perde subito pezzi : ecco chi lo scarica - dove precipita il suo listone sinistro : Giusto il tempo di registrare una stima incoraggiante da parte di Swg , che il 'listone di sinistra' al quale l'ex ministro Carlo Calenda sta lavorando da settimane in vista delle elezioni europee ...

Pietro Grasso : "Rassicuro Carlo Calenda - non aderirò al suo Manifesto" : "Vista la stima che nutro per Calenda voglio rassicurarlo: non aderirò al suo manifesto". A scriverlo è Pietro Grasso, senatore di Liberi e uguali, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, commentando l'iniziativa promossa dall'ex ministro dello Sviluppo."Un fronte indistinto - che lui definisce liberaldemocratico - in una competizione proporzionale sarà facile bersaglio della propaganda gialloverde, facendo loro il regalo di ...

Pietro Grasso : "Rassicuro Calenda - non aderirò al suo Manifesto" : "Vista la stima che nutro per Calenda voglio rassicurarlo: non aderirò al suo manifesto". A scriverlo è Pietro Grasso, senatore di Liberi e uguali, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, commentando l'iniziativa promossa dall'ex ministro dello Sviluppo."Un fronte indistinto - che lui definisce liberaldemocratico - in una competizione proporzionale sarà facile bersaglio della propaganda gialloverde, facendo loro il regalo di ...

Europee - Tajani : “Calenda? Non ci interessa il suo pateracchio radical chic. Non so nemmeno se piace alla sinistra”. : “Non ci interessano pateracchi radical chic. Noi siamo alternativi all’iniziativa di Carlo Calenda che non so nemmeno se piace a sinistra”. Così il presidente del Parlamento europeo, e vicepresidente FI, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa sulle iniziative del partito in occasione dei 25 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, liquida in poche parole l’iniziativa dell’ex ministro dello ...

Calenda dice che il suo manifesto non è un''ammucchiata' : Roma, 21 gen., askanews, - 'Non credo che debba entrare nel movimento chi cerca alleanze nazionali a destra o a sinistra, con Lega o M5S sennò sarebbe un'operazione di trasformismo politico. Quindi, ...