Calciomercato Serie A | Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter

Calciomercato Serie A : Chiesa fa gola a molte squadre tra cui Juve - Milan e Bayern Monaco : Federico Chiesa, estroso calciatore classe 1997 e figlio d’arte di Enrico Chiesa, grazie alle sue prestazioni a suon di gol e assist è stato seguito con attenzione da parte di molte squadre già a metà campionato. Non a caso è una delle pedine fondamentali di Pioli che, attualmente con la sua Fiorentina, sta lottando per ottenere un posto in Europa. Il talento della Fiorentina è molto utile alla formazione di Pioli poiché può giocare non solo da ...

Calciomercato - tutti i calciatori della Serie A finiti in Cina. FOTO : Marek Hamsik è l'ultimo calciatore che ha lasciato il campionato italiano per approdare nella Chinese Super League. Prima dello slovacco in tanti, a partire dagli anni 2000, hanno già compiuto questo ...

Calciomercato Serie A : Genoa - già riscattato Sturaro : Particolari le condizioni del riscatto: al Grifone sarebbe bastato un puntoUn vecchio proverbio diceva ‘per un punto Martin perse la cappa’, oggi invece il punto – quello del Genoa – è bastato per l’acquisto di un giocatore. Proprio questa condizione – tanto singolare quanto semplice da raggiungere – era il vincolo che ha fatto scattare da parte del Genoa l’obbligo di riscatto di Stefano Sturaro ...

Calciomercato infinito : Rosi torna in Serie B - giocherà nel Perugia : La sessione invernale di Calciomercato si è conclusa già da circa una settimana, esattamente il 31 gennaio. Però alcune squadre stanno continuando a investire rafforzando le loro rose e pescando calciatori liberi, dalla lista svincolati. È questo il caso di Livorno e Perugia che hanno acquistato nelle ultime ore rispettivamente l'attaccante Dumitru ed il terzino destro Rosi. Dumitru arriva nel Livorno per cercare di dare centimetri e gol ad un ...

Calciomercato al gong : le pagelle delle squadre di Serie A - Juventus da 5 : È stato un Calciomercato interessante quello conclusosi ieri sera alle 20. Un Calciomercato che è riuscito, almeno parzialmente, a trasformare più di una squadra di Serie A e chissà, a spostare anche qualche equilibrio. Se, infatti, per la vetta poco si può intervenire per smuovere la classifica, altro discorso è rappresentato dalla zona Europa e salvezza, dove la classifica è ancora tutta da scrivere. Le regine del mercato e gli altri ...

Calciomercato Serie A : ecco i top & flop di Gennaio : ecco la lista dei migliori colpi e dei peggiori delle 20 squadre di Serie A, al termine della sessione invernale di CalciomercatoCalciomercato / Serie A – E’ terminato da quasi un giorno la sessione invernale del Calciomercato, che ha visto mettere in scena diversi affari e qualche scelta discutibile da parte delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano. Ora, in sintesi, scopriamo chi ha adoperato meglio e chi invece ...

Calciomercato - i calciatori italiani più pagati in Serie A e nel mondo. Le FOTO : Con il passaggio all'Al Hilal la 'Formica Atomica' ha scalato le classifiche e ha raggiunto il podio nella classifica dei calciatori italiani più pagati al mondo. Solo 4 dei primi 10 giocano in Serie A, ma il 'Paperone' per eccellenza resta Graziano Pellè, trasferitosi in Cina nel giugno 2016. Questa la top 10 completa TUTTI GLI SVINCOLATI DEL ...

Calciomercato - le pagelle : da Piatek a Muriel - è nata una nuova Serie A : Senza colpo finale. Si è chiusa ieri la sessione invernale del Calciomercato ma, come spesso accade, è mancato il classico tassello dell'ultima ora: tanti movimenti ma tutti di modesta fattura, visto ...

Calciomercato : da Piatek a Sanabria - i movimenti più interessanti della Serie A : Non è più tempo di correttivi e nuovi innesti in Serie A: il 31 gennaio si è chiuso il Calciomercato di riparazione di gennaio. Tra pochi acquisti di grido e qualche cessione eccellente, il club protagonista è il Milan, capace di spendere oltre 70 milioni di euro per due giovani di talento come Piatek e Paquetà. Nessun acquisto per il Napoli e soprattutto per la Roma che, nonostante le croniche difficoltà, non ha ...

Come cambiano le formazioni in Serie A dopo il Calciomercato di gennaio : Conclusa la sessione invernale di calciomercato. Ecco Come potrebbero giocare le squadre di Serie A dopo acquisti e cessioni calciomercato, LE TRATTATIVE DEL 31 gennaio TUTTI GLI AFFARI DEL MERCATO DI ...

Calciomercato Serie A - il pagellone di CalcioWeb : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...

Serie A - Calciomercato “low profile” per le big : nell’ultimo giorno si esaltano solo le piccole : Il calciomercato invernale è finito portando con sé tanto fumo e forse un po’ troppo poco arrosto per quanto concerne le big della Serie A: tra le piccole succede di tutto Il calciomercato invernale è terminato da pochi minuti, senza particolari scossoni né colpi a sorpresa. Tanto fumo e davvero poco arrosto per le big della nostra Serie A in questo rush finale di mercato. In tante sembravano alla ricerca del guizzo giusto per ...

Calciomercato Serie A - il pagellone : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...

Diretta Calciomercato Serie A : le ultime trattative – LIVE : Diretta Calciomercato Serie A: le ultime trattative – LIVE Dalle ore 15:00 segui la nostra Diretta riguardante l’ultimo giorno della finestra invernale del Calciomercato di Serie A 2019, con scadenza dei termini per effettuare acquisti e cessioni fissata per le ore 20:00. Siamo dunque arrivati all’ultimo atto di questo mercato, apertosi lo scorso 3 gennaio e che si chiuderà stasera. La sede dove si terranno le trattative ...