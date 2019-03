Calcio | i possibili convocati di Mancini per le Qualificazioni agli Europei 2020

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) L’Italia è pronta per tornare in azione dopo il lungo inverno, la nostra Nazionale scenderà in campo il prossimo 23 marzo per affrontare la Finlandia a Udine nel primo match delle. Gli azzurri stanno cercando di uscire dal tunnel dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, la Nations League dell’anno scorso ha dato i primi segnali e ora bisogna ripartire con grande convinzione: l’esordio stagionale contro i nordici, abbondantemente alla nostra portata, si preannuncia molto importante sia per la classifica del girone che per il morale dello spogliatoio. Il CT Robertosta facendo le proprie valutazioni quando mancano una decina di giorni alla partita e andrà tenuto conto che ci sarà poi anche un secondo match da disputare contro il Liechtenstein il 26 marzo a Parma.Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono diversi dubbi ...

tuttosport : #ChampionsLeague, la #Juve sogna in grande: le possibili avversarie ai quarti - OA_Sport : #calcio I possibili convocati dell'Italia per le qualificazioni agli Europei 2020: presenti Izzo e Kean? Balotelli in forse - spaziocalcio : Champions League, stasera le ultime due possibili avversarie della #Juventus ai quarti di finale: una partita in di… -