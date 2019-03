Calcio Champions tris Ronaldo | Juve ribalta Atletico Madrid

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : Si chiude tra domani e dopodomani la fase degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le quattro gare della scorsa settimana, e i sorprendenti risultati di Madrid e Parigi, c’è attesa per le altre quattro sfide: occhi puntati specie a Torino e Monaco di Baviera. Tutto pronto all’Allianz Stadium, la Juventus è chiamata all’impresa contro l’Atletico Madrid dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata. Difficile ...

Champions League Calcio 2019 - orari e calendario della settimana. Come vedere le partite in tv e streaming : Le ultime quattro partite degli ottavi di Champions League 2018-2019 si disputeranno nei giorni di martedì e mercoledì: sarà l’occasione ideale per dare alla massima manifestazione calcistica europea le ultime partecipanti ai quarti di finale prima del sorteggio. Si comincerà col ritorno tra Manchester City e Schalke 04, con gli inglesi che difendono il 2-3 arrivato in Germania, e tra Juventus e Atletico Madrid, con i bianconeri obbligati ...

Calcio : Roma. Ranieri pronto a lottare - Champions è lì vicina : "Emozione e ambizione sono al massimo, e' un momento difficile ma sono pronto a lottare". Lo ha detto il neo tecnico della Roma, Claudio Ranieri

Calcio - cambia il sorteggio in Champions League! Si torna all’antico con il tabellone unico dai quarti di finale : Un ritorno al passato quello che si verificherà venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera, in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Calcio. La UEFA ha deciso infatti di mettere da parte la doppia estrazione e di proporre nuovamente la formula del tabellone unico, utilizzata per l’ultima volta nella stagione 2010-2011. L’urna elvetica non stabilirà quindi solamente le sfide dei quarti di finale, ...

Champions League ribaltata dal Var. Rimonte pazze - gol discussi : Calcio - settimana da morire : L'Occhio Virtuale si apre sulla Champions League, et voilà, Real Madrid fuori agli ottavi di finale al Bernabeu. Sì, è vero, è una considerazione malignetta parecchio, ma è irresistibile la tentazione di usarla come copertina di un turno di Coppa che certamente resterà nella memoria: il Var fa il su

Consigli fantaCalcio 27 giornata : Lazio a Firenze per l’assalto Champions : Consigli fantacalcio 27 giornata – Archiviata la 26° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi la parentesi della settimana di coppe europee, e in attesa dei verdetti della prossima settimana, è già tempo di pensare alla giornata numero 27 della Serie A Tim. Si parte venerdì 8 marzo alle 20.30 con Juventus-Udinese. I ragazzi di Massimiliano Allegri anticipano […] L'articolo Consigli fantacalcio 27 giornata: Lazio a Firenze per ...

Calcio : Roma. Champions fatale - esonerato Di Francesco : La Roma ha ufficializzato l'esonero di Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta nel derby e quella di ieri con il Porto che ha decretato eliminazione

Calcio - Champions League 2019 : clamoroso a Madrid - eliminato il Real! Festeggiano Ajax e Tottenham - out il Borussia : Prima serata di verdetti per gli ottavi di finale della Champions League di Calcio ed ecco che arriva la grandissima sorpresa: a Madrid il Real viene battuto sonoramente dall’Ajax, che si impone 1-4, ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e passa ai quarti eliminando i campioni in carica. Tutto secondo le attese invece a Dortmund, con il Tottenham che, dopo aver già vinto la gara d’andata, prevale anche fuori casa sul ...

Calcio : Champions. Di Francesco importante la Roma - non mio futuro : "Il mio futuro legato alla qualificazione? E' normale che i risultati facciano parte del percorso di un allenatore" le affermazioni allenatore Roma.

Calcio : Champions - la Roma è partita per il Portogallo : La Roma è in volo per il Portogallo, dove domani sera sfiderà il Porto per l'incontro di ritorno degli ottavi di Finale di Champions League. I giallorossi si sono imbarcati poco prima delle 15, all'...

Calcio - Champions League 2019 : Porto-Roma. Dimenticare il derby per centrare i quarti : La situazione è davvero molto simile a quella vista lo scorso anno. Tante delusioni in campionato, dove in questa stagione è addirittura a rischio la quarta piazza (e dunque la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione internazionale), resta solamente la Champions League. Nell’andata degli ottavi di finale allo Stadio Olimpico con il Porto è arrivata, molto probabilmente, la miglior prestazione di questo 2019 da ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : Pronostici Champions League – Si giocano partite molto importanti valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la competizione è entrata ormai nella fase importante. Nelle gare del martedì in campo Borussia Dortmund e Tottenham, al club tedesco servirà una vera e propria impresa per provare a staccare il pass, gli inglesi dovranno invece solo controllare dopo il 3-0 dell’andata. Parte nettamente in ...