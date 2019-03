Calcio | Champions League 2019 | il Barcellona ospita il Lione | Bayern-Liverpool il big

Repubblica si scandalizza per volgarità in Champions : Tribù di trogloditi - Calcio : Del resto Fabio Caressa, telecronista di Sky, aveva cominciato la sua epica cronaca di Juve-Atletico 3-0 con uno stentoreo 'Aquì tambien tenemos huevos!'. Fermi tutti, ce lì abbiamo pure noi quegli ...

Calcio Champions. tris Ronaldo - Juve ribalta Atletico Madrid : La Juventus ribalta l'Atletico Madrid ed approda ai quarti di finale di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 all'andata.

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : Si chiude tra domani e dopodomani la fase degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le quattro gare della scorsa settimana, e i sorprendenti risultati di Madrid e Parigi, c’è attesa per le altre quattro sfide: occhi puntati specie a Torino e Monaco di Baviera. Tutto pronto all’Allianz Stadium, la Juventus è chiamata all’impresa contro l’Atletico Madrid dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata. Difficile ...

Champions League Calcio 2019 - orari e calendario della settimana. Come vedere le partite in tv e streaming : Le ultime quattro partite degli ottavi di Champions League 2018-2019 si disputeranno nei giorni di martedì e mercoledì: sarà l’occasione ideale per dare alla massima manifestazione calcistica europea le ultime partecipanti ai quarti di finale prima del sorteggio. Si comincerà col ritorno tra Manchester City e Schalke 04, con gli inglesi che difendono il 2-3 arrivato in Germania, e tra Juventus e Atletico Madrid, con i bianconeri obbligati ...

Calcio : Roma. Ranieri pronto a lottare - Champions è lì vicina : "Emozione e ambizione sono al massimo, e' un momento difficile ma sono pronto a lottare". Lo ha detto il neo tecnico della Roma, Claudio Ranieri

Calcio - cambia il sorteggio in Champions League! Si torna all’antico con il tabellone unico dai quarti di finale : Un ritorno al passato quello che si verificherà venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera, in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Calcio. La UEFA ha deciso infatti di mettere da parte la doppia estrazione e di proporre nuovamente la formula del tabellone unico, utilizzata per l’ultima volta nella stagione 2010-2011. L’urna elvetica non stabilirà quindi solamente le sfide dei quarti di finale, ...

Champions League ribaltata dal Var. Rimonte pazze - gol discussi : Calcio - settimana da morire : L'Occhio Virtuale si apre sulla Champions League, et voilà, Real Madrid fuori agli ottavi di finale al Bernabeu. Sì, è vero, è una considerazione malignetta parecchio, ma è irresistibile la tentazione di usarla come copertina di un turno di Coppa che certamente resterà nella memoria: il Var fa il su

Consigli fantaCalcio 27 giornata : Lazio a Firenze per l’assalto Champions : Consigli fantacalcio 27 giornata – Archiviata la 26° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi la parentesi della settimana di coppe europee, e in attesa dei verdetti della prossima settimana, è già tempo di pensare alla giornata numero 27 della Serie A Tim. Si parte venerdì 8 marzo alle 20.30 con Juventus-Udinese. I ragazzi di Massimiliano Allegri anticipano […] L'articolo Consigli fantacalcio 27 giornata: Lazio a Firenze per ...

Calcio : Roma. Champions fatale - esonerato Di Francesco : La Roma ha ufficializzato l'esonero di Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta nel derby e quella di ieri con il Porto che ha decretato eliminazione

Calcio - Champions League 2019 : clamoroso a Madrid - eliminato il Real! Festeggiano Ajax e Tottenham - out il Borussia : Prima serata di verdetti per gli ottavi di finale della Champions League di Calcio ed ecco che arriva la grandissima sorpresa: a Madrid il Real viene battuto sonoramente dall’Ajax, che si impone 1-4, ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e passa ai quarti eliminando i campioni in carica. Tutto secondo le attese invece a Dortmund, con il Tottenham che, dopo aver già vinto la gara d’andata, prevale anche fuori casa sul ...

Calcio : Champions. Di Francesco importante la Roma - non mio futuro : "Il mio futuro legato alla qualificazione? E' normale che i risultati facciano parte del percorso di un allenatore" le affermazioni allenatore Roma.

Calcio : Champions - la Roma è partita per il Portogallo : La Roma è in volo per il Portogallo, dove domani sera sfiderà il Porto per l'incontro di ritorno degli ottavi di Finale di Champions League. I giallorossi si sono imbarcati poco prima delle 15, all'...