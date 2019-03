Brozovic | niente lesioni | Spalletti spera nel recupero per l’Eintracht

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Lucianofa la conta pere dall’infermeria arriva almeno una notizia positiva che riguarda proprioMarcelo, uscito al 42’ del primo tempo contro la Spal per un risentimento ai flessori della coscia destra, sta meglio di quanto si temeva domenica pomeriggio, quandoaveva già escluso un rientro immediato.Ieri il centrocampista ha fatto gli esami all’Humanitas di Rozzano e la risonanza magnetica non ha trovatoal muscolo.Marcelofondamentale perUn bel sospiro di sollievo, visto che Marcelo quest’anno è stato fondamentale per gli equilibri nerazzurri, giocando 34 partite e saltandone solamente 4 (di cui 3 per squalifica) in tutta la stagione.Lo staff medico dell’Inter, guidato dal professor Piero Volpi, ha ancora una piccolissimanza per la partita di domani sera controil croato, ...

