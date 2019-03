Brexit | Governo a Mattarella | Italia si prepara anche a no deal

Brexit - il governo UK taglia le stime Pil 2019 : "Stiamo facendo un altro passo per uscire dall'austerity ", ha continuato aggiungendo che l'economia inglese dovrebbe "crescere più rapidamente di quella tedesca" nonostante il rallentamento dell'...

Brexit - no governo e Unionisti a Barnier : 22.52 Prima reazione fredda del governo britannico alle proposte di Michel Barnier sul contestato backstop irlandese. "Non è tempo di tornare a vecchi argomenti", dice il ministro per la Brexit, Barclay: "il Regno Unito ha fatto nuove proposte chiare, bisogna concordare su una soluzione equilibrata". Ancora più secco l'unionista nordirlandese Nigel Dodds (dup), che parla di idee "non realistiche né sensate": un "tentativo di apparire positivi ...

Banche - governo varerà a giorni decreto su Gacs e Brexit - dicono fonti : Lo riferiscono fonti vicine al dossier mentre il ministero dell'Economia, contattato da Reuters, non ha commentato.

Governo May pubblica scenario no-deal Brexit : crollo Pil fino a -9% - boom prezzi beni alimentari : Il Governo di Theresa May ha pubblicato un documento che rivela quelle che sarebbero le conseguenze per l'economia del Regno Unito, nel caso di un no-deal Brexit.

Brexit - Theresa May riunisce il governo. Sale la pressione pro rinvio : Salgono le pressioni su Theresa May all'interno dello stesso governo britannico affinché tolga dal tavolo subito ogni ipotesi di Brexit senza accordo (no deal) e apra la porta all'eventualità di un rinvio limitato della scadenza ufficiale di divorzio fissata per il 29 marzo se il 12 marzo la sua linea fosse di nuovo respinta a Westminster. Lo scrivono i media britannici a margine della riunione del consiglio dei ministri dedicata ...

Brexit - “Theresa May pronta a rinviare la scadenza dell’uscita dall’Ue” : pressioni del governo per evitare il “no deal” : Il governo britannico sta facendo pressioni sulla premier Theresa May affinché allontani ogni ipotesi di uscita della Gran Bretagna senza accordo con l’Unione Europea e apra invece all’eventualità di un rinvio limitato della scadenza ufficiale della Brexit, fissata per il 29 marzo prossimo, se la sua linea fosse di nuovo respinta a Westminister il 12 marzo. Tre sottosegretari (Margot James, Richard Harrington e Claire Perry) hanno ...

Brexit - May : si vota entro il 12 marzo. Rischio rottura nel governo : Ennesimo cambio di programma sull'agenda della Brexit. Theresa May ha annunciato che il voto del Parlamento sul suo accordo per il divorzio con la Ue si terrà «entro il 12 marzo», a poco più di due ...

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no deal”. Cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...

Brexit : 'verso rivolta in governo May' : ROMA, 22 FEB - Theresa May affronterà la settimana prossima la più grande rivolta nel suo Gabinetto da quando è entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un ...

Brexit - May sempre più nei guai : respinta mozione del Governo : sempre più stretta e in salita la strada per la Premier britannica Theresa May quando mancano. ormai, meno di 50 giorni, al 29 marzo, data ufficiale del Leave. Ma invece di fare passi avanti, sembra ...

Brexit - Donald Tusk : "Inferno chi l'ha proposta senza avere soluzioni" - irritazione del governo May : Il 29 marzo si avvicina, ma Londra e Bruxelles sembrano sempre più lontane. Lo spettro del no deal, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza accordo, non accenna ad allontanarsi. Donald Tusk - che oggi ha incontrato il premier irlandese, Leo Varadkar, a Bruxelles - ha riservato una stoccata al governo britannico: "Mi chiedo a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la ...

Brexit - dubbi sul futuro di 700 mila italiani. Martina : "Cosa sta facendo il governo Conte?" : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è dietro l'angolo, ma il governo britannico è ancora in alto mare. L'accordo raggiunto con l'UE è stato bocciato e una Brexit senza accordi è ormai più che probabile, anche se in queste ore si stanno cercando alternative almeno per quanto riguarda la delicata questione del confine irlandese, che rischia di provocare scontri e rivolte.Di fronte alla possibilità molto concreta di una Brexit senza ...

Governo brinannico valuta fuga Elisabetta II in caso di “Hard Brexit”. Parlamento - “nuovo mandato” a May per rinegoziare con l’Europa : "La notizia più risibile sulla Brexit pubblicata finora": il settimanale britannico The Mail on Sunday commenta così la voce secondo cui - in caso di "Hard Brexit" e relativi quanto improbabili disordini - il Ministero degli Interni avrebbe approntato un piano per fare uscire dal Paese la regina Elisabetta - un "Brexit" ben più clamoroso di quello politico. Secondo fonti governative Whitehall avrebbe rispolverato un piano per l'evacuazione della ...

Brexit - Paul Mason : “Il Parlamento toglierà di fatto al governo il controllo - una crisi costituzionale senza precedenti” : Paul Mason, giornalista e saggista, è uno dei più influenti intellettuali di sinistra britannici. Di estrazione popolare, nel febbraio 2016 ha lasciato il ruolo di caporedattore economia di Channel 4 per essere libero dagli obblighi di imparzialità giornalistica. Influente attivista del Labour di Corbyn, si definisce un social-democratico radicale. Cosa c’è alle radici di Brexit? Il Regno Unito ha sempre avuto una relazione molto distaccata con ...