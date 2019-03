Brexit | Westminster vota emendamento che esclude totalmente il “no deal”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La Camera dei Comuni britannica ha dato il via libera all’Spellman, il primo messo ai voti in vista della mozione di stasera contro l’ipotesi di un no deal. Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio nettondo che il Regno possa lasciare in alcuna circostanza e in qualunque momento l’Ue “senza un accordo di recesso e una cornice sulle relazioni future” ratificate. E’ stato approvato con 312 voti a favore e 308 contrari.L’approvazione dell’in questione, non appoggiato dal governo, mette di nuovo in difficoltà la premier Theresa May. Esso va infatti recepito nella mozione principale, rispetto alla quale May era originariamente favorevole, dandole però un significato più netto: un rifiuto totale del no deal che l’esecutivo giudica ...

